Paris Fashion Week: Bộ đôi BL của điện ảnh Hàn tách lẻ, G-Dragon bị réo tên

Sau thành công "ngoài dự đoán" của Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên, cặp nam chính của phim boylove lần lượt nhận được lời mời tham dự Tuần lễ Thời trang quốc tế. Park Si Woo ra mắt trước tại Milan Fashion Week, ghi dấu ấn tại sự kiện của MM6 Maison Margiela và Marni. Tới kinh đô thời trang Paris, nam diễn viên hướng đến tinh thần tối giản, lịch lãm trên hàng ghế đầu show Lanvin Xuân Hè 2027.

Fan dành nhiều sự chú ý hơn tới công tố viên Kim Yoon Sik trong lịch trình lần này bởi lẽ đây là màn ra mắt Fashion Week đầu tiên trong sự nghiệp của nam diễn viên. Xuất hiện tại show Yohji Yamamoto, Kim Yoon Sik diện thiết kế ready-to-wear từ BST Thu Đông 2026 của nhà mốt. Cách lựa chọn trang phục cùng khí chất trưởng thành của sao nam được khen ngợi mang đậm tinh thần Yohji Yamamoto.

Dù "tách lẻ", cộng đồng hâm mộ boylove The Prosecutor's Proposal vẫn "rộn ràng" về độ đẹp đôi của cặp nam chính trong trang phục gam xám đồng điệu.

Song Kang dự show Loewe Xuân Hè 2027 với tư cách đại sứ thương hiệu toàn cầu. Nam chính Four Hands, Two Sonatas phối áo khoác xám, áo cổ lọ trắng cùng quần màu cam lạ mắt. Qua ống kính Getty Images, mỹ nam xứ Hàn duy trì phong độ điển trai theo hơi hướng "cậu trai nhà bên".

Ji Chang Wook là tâm điểm trên hàng ghế đầu show Tom Ford Xuân Hè 2027 - sự kiện khép lại ngày thứ ba của Paris Fashion Week. Trong lần thứ ba dự show, mỹ nam "rẽ hướng" sang hình tượng "ăn chơi", "ngông nghênh" hơn.

Nam thần K-Biz diện áo măng-tô dáng dài thuộc dòng Thu Đông 2026 in họa tiết hình học trên nền vải gốm, tạo tương phản màu sắc với phần ve áo satin. Diện mạo được ví như phiên bản hiện đại của "quý tử sa đọa" Jo Won mà anh thể hiện trong phim cổ trang The Scandal đang lên sóng.

Lee Soo Hyuk lần đầu trở lại Messika High Jewelry Show sau khi được bổ nhiệm vị trí đại sứ. Mỹ nam duy trì hình tượng lạnh lùng, khéo léo tôn lên trang sức của nhà mốt Pháp.

Chủ đề hút tương tác "khủng" nhất tại sự kiện là về khoảnh khắc chung khung hình giữa anh và Kiko Mizuhara. Nguyên nhân đến từ "duyên nợ" của hai đại sứ với G-Dragron. Lee Soo Hyuk là anh em thân thiết lâu năm của thủ lĩnh BIGBANG. Trong khi đó, Kiko Mizuhara được biết đến là người yêu cũ của G-Dragon giai đoạn 2010-2015.

Tương tác của cặp đại sứ Hàn - Nhật cùng biểu cảm thú vị của Lee Soo Hyuk khiến netizen bật chế độ "hóng hớt" phản ứng của G-Dragon. "Lục đục nội bộ rồi! G-Dragon gọi cháy máy Lee Soo Hyuk ngay đây thôi!"- cư dân trên X bình luận.