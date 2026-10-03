Khán giả đồng loạt lên tiếng về Quách Ngọc Ngoan

Mới đây, loạt hình ảnh và thông tin về Huyết Thống tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả, trong đó Quách Ngọc Ngoan là một trong những cái tên được chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận dành lời khen cho diện mạo và phong thái của nam diễn viên như “tuyệt đối điện ảnh”, “chất giọng đặc trưng”, hay “phim nào có Quách Ngọc Ngoan là đều hay”. Những phản hồi này phần nào cho thấy sự quan tâm dành cho màn trở lại của anh sau thời gian dài hạn chế xuất hiện ở vị trí trung tâm trên màn ảnh rộng.

Với Quách Ngọc Ngoan, Huyết Thống không chỉ là một dự án mới mà còn đánh dấu lần đầu anh thử sức với dòng kinh dị tâm linh. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai bác sĩ Tâm, một người thành đạt, có niềm tin mạnh mẽ vào y học và lý trí. Tuy nhiên, những biến cố liên quan đến gia đình và con gái dần đẩy nhân vật vào thế giới mà những kiến thức khoa học không còn dễ dàng lý giải.

Quách Ngọc Ngoan trong Huyết Thống.

Điểm đáng chú ý ở vai diễn của Quách Ngọc Ngoan nằm ở sự thay đổi về màu sắc nhân vật. Nếu trước đây nam diễn viên thường gây ấn tượng với những vai gai góc, có phần lạnh lùng hoặc phản diện, bác sĩ Tâm lại bắt đầu câu chuyện từ một người tin vào khoa học. Khi những hiện tượng bất thường liên tục xuất hiện, nhân vật phải đứng trước sự giằng co giữa lý trí và những điều vượt khỏi khả năng giải thích thông thường.

Trong Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan có màn đối đầu đáng chú ý với Quang Tuấn. Nếu bác sĩ Tâm đặt niềm tin vào y học thì Liêm, nhân vật do Quang Tuấn đảm nhận, lại tin vào tâm linh và luật nhân quả. Sự khác biệt trong cách nhìn này tạo thành một trong những trục xung đột chính của tác phẩm. Trong buổi đọc và diễn thử thoại, cả hai từng có màn tranh luận căng thẳng để thể hiện sự đối lập giữa hai nhân vật.

Câu chuyện của Huyết Thống xoay quanh một gia đình tưởng như bình thường nhưng bị đảo lộn khi cô con gái nhỏ xuất hiện những biểu hiện bất thường. Lan Phương vào vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm và mẹ của bé Ân. Khi những bí mật trong quá khứ dần được hé lộ, gia đình phải đối diện với những hiện tượng liên quan đến oán linh, huyết thống và những món nợ kéo dài nhiều năm.

Huyết Thống thuộc thể loại kinh dị tâm linh.

Bộ phim do Đinh Đức Thiện đạo diễn, thuộc thể loại kinh dị tâm linh, có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Lan Phương và Phùng Nhã Khanh. Huyết Thống dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 30/10/2026, đúng dịp Halloween.

Sự chú ý dành cho Quách Ngọc Ngoan hiện cũng đến từ hành trình trở lại điện ảnh của anh trong năm 2026. Trước Huyết Thống, nam diễn viên góp mặt trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh và Trại Buôn Người. Trước đó, Thiên Đường Máu đạt khoảng 126,1 tỷ đồng tại phòng vé, trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong giai đoạn anh trở lại màn ảnh.

Riêng Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ đây là vai chính điện ảnh đầu tiên của anh sau 8 năm. Với sự thay đổi về hình tượng cùng tuyến nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý, vai bác sĩ Tâm đang trở thành một trong những điểm được khán giả chờ đợi trước ngày phim chính thức ra rạp.