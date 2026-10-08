'Thất bại đầu tiên' của Dispatch: 'Vừa phát hiện hẹn hò được 6 năm thì Yoo Seung Ho và Im Se Ju đã chia tay'

Công ty quản lý của Yoo Seung Ho là 333 Entertainment đã chia sẻ với Dispatch: "Hai diễn viên từng có mối quan hệ tình cảm nhưng hiện đã chia tay. Họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tư cách là đồng nghiệp".

Trước đó, cùng ngày, tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Yoo Seung Ho và Im Se Ju đã rộ lên, cho rằng họ đã hẹn hò suốt 6 năm kể từ năm 2020. Tuy nhiên, hiện tại họ đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương này.

Cả hai gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Memorist (2020) của đài tvN. Yoo Seung Ho đảm nhận vai Dong Baek, một thám tử có năng lực siêu nhiên, trong khi Im Se Ju vào vai Lee Seul Bi, một nhân viên phụ trách thông tin liên lạc tại phòng điều hành.

Trong khi đó, Yoo Seung Ho ra mắt với tư cách diễn viên trong bộ phim truyền hình Thorn Fish vào năm 2000. Anh đã góp mặt trong nhiều dự án, bao gồm phim điện ảnh The Way Home và các bộ phim truyền hình như Warrior Baek Dong-soo, Master of Study, My Strange Hero và Moonshine...

Im Se Ju ra mắt với tư cách ca sĩ dưới nghệ danh "Hae-ora" vào năm 2011, trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô từng tham gia các bộ phim truyền hình như My Golden Life, My Only One, Maestra: Strings of Truth và A Killer Paradox.