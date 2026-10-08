Steven Nguyễn, Hồng Đào hoá cặp mẹ con 'giang hồ' trong phim mới

Nếu nghệ sĩ Hồng Đào gây bất ngờ với một bà mẹ có nhiều “thói hư tật xấu”, từ móc túi, trộm cắp đến gian lận cờ bạc, Steven Nguyễn lại ghi dấu bằng hình ảnh một người con có vẻ ngoài lạnh lùng, liên tục đối đầu với những thế lực giang hồ để bảo vệ mẹ.

Hình tượng khác biệt của diễn viên Hồng Đào trong phim "Người mẹ xấu"

Có thể thấy, khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với hình tượng hoàn toàn khác của nghệ sĩ Hồng Đào. Từng vào vai những bà mẹ khắc khổ hay có chút bất cần đời trong một dự án gần nhất, nhưng lần này trong "Người mẹ xấu", đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã “lột xác” Hồng Đào để vào vai một bà mẹ hội tụ đủ thói hư tật xấu và cả máu giang hồ. Đó có lẽ là ngụ ý của anh khi đặt tựa đề phim.

Nghệ sĩ Hồng Đào cho biết, dù có mối quan hệ với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường từ khá lâu và cũng lỡ hẹn nhiều lần để làm việc chung nhưng lần này, sau khi đọc kịch bản, ngồi nói chuyện và bàn bạc về vai diễn chị quyết định nhận lời. "Tôi từng đóng vai người mẹ hiền, người mẹ hy sinh nên bây giờ thử đóng vai người mẹ xấu xem như thế nào", chị bày tỏ. Đây cũng là điểm khiến chị vừa thắc mắc, vừa tò mò đồng thời rất háo hức với dự án lần này.

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Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ thêm: "Suốt quá trình chuẩn bị, tôi luôn phải suy nghĩ xem cách nào để có thể thể hiện được tất cả những cái xấu của một người trong mối quan hệ mẹ con". Thừa nhận không còn áp lực sau rất nhiều vai diễn thành công, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết kỳ vọng lớn nhất với vai diễn lần này là cảm xúc mang đến cho khán giả.

Trong khi đó, đúng như đánh giá của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường về Steven Nguyễn: “Steven là một diễn viên trẻ, mới và có khả năng hành động tốt. Yếu tố hành động của phim rất cao nên Steven là một trong những lựa chọn rất phù hợp cho vai diễn”, nam diễn viên đã có cơ hội thể hiện hết thế mạnh của mình.

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Với sự kết hợp giữa một Hồng Đào khác lạ và Steven Nguyễn giàu năng lượng hành động, "Người mẹ xấu" đang đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng như quá khứ phía sau những lựa chọn của họ.

"Người mẹ xấu" dự kiến ra rạp vào ngày 31-12-2026.