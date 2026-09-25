Nghe dân nói để gần dân hơn

Chương trình “Tháng nghe phụ nữ nói” do Mặt trận phường Bình Thạnh (TPHCM) phối hợp tổ chức. Ảnh: Q.H.

Tại phường Chánh Hiệp, các buổi tiếp xúc cử tri được kết hợp với mô hình “Cà phê sáng với nhân dân”, tổ chức ở các công viên trên địa bàn. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các bộ phận chuyên môn cùng Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố và người dân cùng tham dự. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được trao đổi, giải đáp ngay tại buổi gặp; nội dung cần chuyển cấp trên được ghi nhận để gửi đến cơ quan có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - ngụ khu phố Định Hòa 6 (phường Chánh Hiệp) chia sẻ, có những vấn đề người dân muốn trao đổi trực tiếp với lãnh đạo phường nhưng còn e ngại. Theo ông, việc tiếp xúc được tổ chức tại công viên, kết hợp cà phê sáng thay vì trong hội trường tạo không khí cởi mở, giúp người dân dễ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

Câu chuyện này cũng xuất hiện ở nhiều địa phương khác của TPHCM, với những vấn đề rất sát với đời sống. Tại phường Bình Thạnh, “Tháng nghe dân nói” được tổ chức với chuyên đề “Quản lý đô thị - Vệ sinh môi trường tại khu dân cư, chung cư, nhà trọ”, kết hợp mô hình “Cà phê sáng đại đoàn kết”. Người dân tập trung phản ánh những việc gắn với sinh hoạt hàng ngày như lấn chiếm vỉa hè, quản lý rác thải, phân loại rác, giữ gìn mỹ quan các tuyến hẻm…

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, “Tháng nghe dân nói” được phường tổ chức định kỳ hàng tháng, bắt đầu từ tháng 4/2026. “Ở mỗi chuyên đề, người dân có thể trực tiếp nêu những vấn đề đang gặp phải tại khu phố, khu dân cư, chung cư hoặc nhà trọ. Nội dung được trao đổi cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan ngay tại cuộc gặp” - bà Hoa nói.

Tại phường Phú Nhuận, “Tháng nghe dân nói” được tổ chức với chủ đề “Tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm công nghệ cao và tệ nạn xã hội”. Các nội dung được trao đổi tập trung vào tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tệ nạn xã hội và các biện pháp phòng ngừa. Trong chương trình, người dân kiến nghị về công tác kiểm tra, xử lý những điểm phức tạp; cơ chế tiếp nhận, phản ánh thông tin đến chính quyền, công an phường. Đại diện Công an TPHCM cũng báo cáo chuyên đề “Phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến”, cung cấp thông tin về những phương thức lừa đảo trên không gian mạng.

Cũng tại chương trình “Tháng nghe dân nói”, bên cạnh những vấn đề về an ninh khu dân cư, các nội dung liên quan đến lừa đảo trực tuyến, giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, người thân, tình trạng đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản được đưa ra trao đổi. Người dân được nghe hướng dẫn trực tiếp về cách phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Đinh Gia Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận cho hay, sau khi tiếp nhận ý kiến, các nội dung được tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết đến người dân. “Điều đáng nói là nội dung đối thoại không dừng ở việc cảnh báo, người dân còn đặt vấn đề về công tác kiểm tra, xử lý những điểm phức tạp; cách hướng dẫn khi xảy ra vụ việc; cơ chế tiếp nhận phản ánh, cung cấp thông tin cho chính quyền và lực lượng công an. Những câu hỏi ấy cho thấy nhu cầu của người dân không chỉ là “biết để phòng”, mà còn cần một địa chỉ rõ ràng để tìm đến khi có sự cố xảy ra” - ông Huỳnh nhấn mạnh.

Tại phường Bình Lợi Trung, nội dung chương trình “Tháng nghe dân nói” được dành cho chính sách đền ơn đáp nghĩa và công tác an sinh xã hội đối với gia đình người có công. Chương trình ghi nhận rất nhiều ý kiến góp ý về chính sách đền ơn đáp nghĩa, chế độ đối với người có công. Tại đây, ông Nguyễn Văn Những - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Bình Lợi Trung, trao đổi về chính sách chăm lo người có công, trong đó có lực lượng thanh niên xung phong từng tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Chương trình đã trình 20 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang và kiến nghị các cơ quan liên quan sớm xem xét, giải quyết chính sách cho các trường hợp đủ điều kiện. Trong khuôn khổ chương trình, địa phương cũng trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 800 nghìn đồng, cho người có công đang sinh sống trên địa bàn.

Chương trình “Tháng nghe dân nói” cũng được lãnh đạo TPHCM quan tâm chỉ đạo thực hiện, tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả chương trình “Tháng nghe dân nói”, gắn với việc tích hợp, liên thông các diễn đàn nhân dân và đa dạng hóa hình thức góp ý, hiến kế. Ông cho biết, thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kênh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân trên môi trường số, đồng thời yêu cầu các chương trình chuyển từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, có mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn và kết quả có thể đo lường.