Bắt tay bảo vệ sức khỏe học đường, AstraZeneca công bố gói tài trợ 100 triệu USD

Kế hoạch phân bổ nguồn vốn và mục tiêu tiếp cận giới trẻ

Tại buổi tọa đàm về y tế cộng đồng diễn ra ngày 23/9/2026, Tập đoàn AstraZeneca chính thức công bố khoản tài chính hơn 100 triệu USD phân bổ cho Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2030. Đối với thị trường Việt Nam, doanh nghiệp tiếp tục cấp vốn cho kỳ hợp tác mới với Tổ chức Plan International Việt Nam. Mục tiêu của đợt rót vốn này là giúp giới trẻ phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm và chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe y tế.

Ảnh: BTC

Chia sẻ chi tiết về chiến lược phân bổ nguồn lực từ năm 2026 đến năm 2030 tại Việt Nam, đại diện dự án cho biết hoạt động sẽ được tập trung triển khai tại hai khu vực trọng điểm là Hà Nội và Cần Thơ. Kế hoạch giải ngân dự kiến giúp tiếp cận trực tiếp 49.200 thanh niên và đào tạo thêm 300 nhà giáo dục đồng đẳng. Nguồn lực cũng được phân bổ để tăng cường các dịch vụ y tế học đường toàn diện và hỗ trợ các nghiên cứu thực tiễn do thế hệ trẻ dẫn dắt.

Nhìn lại chu kỳ đầu tư trước đó tính từ năm 2019, các diễn giả tại sự kiện điểm lại thành tựu tiếp cận trực tiếp hơn 110.000 thanh thiếu niên và tạo tác động lan tỏa đến hơn 2.000.000 người trong cộng đồng. Số liệu đánh giá thực tế cho thấy hơn 80% người tham gia đã cải thiện rõ rệt về kiến thức và hành vi liên quan đến phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Nguồn lực tài chính và chuyên môn từ tập đoàn cũng hỗ trợ cơ quan quản lý giáo dục đánh giá các đề án sức khỏe và xây dựng Đề án phát triển y tế trường học giai đoạn 2026 đến 2035.

Đầu tư từ sớm giải quyết gánh nặng bệnh không lây nhiễm

Thảo luận sâu hơn tại phiên tọa đàm, các chuyên gia y tế đã chỉ ra áp lực ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các báo cáo chuyên ngành được công bố tại sự kiện chỉ ra rằng nhóm bệnh này hiện chiếm khoảng 80% số ca tử vong và hơn hai phần ba tổng gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam. Trên bình diện toàn cầu, dự báo đến năm 2050, bệnh không lây nhiễm sẽ gây ra 86% tổng số ca tử vong, ghi nhận mức tăng 90% so với mốc dữ liệu năm 2019. Thống kê cũng chỉ ra 70% số ca tử vong sớm ở người trưởng thành bắt nguồn từ các hành vi hình thành từ lứa tuổi vị thành niên.

Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam nhận định việc cấp vốn cho sức khỏe thanh thiếu niên ngày nay chính là khoản đầu tư cốt lõi cho sự phát triển bền vững của quốc gia trong tương lai. Ông nhấn mạnh định hướng của dòng vốn là trao quyền cho người trẻ phòng ngừa bệnh tật sớm, kiến tạo một xã hội khỏe mạnh và công bằng y tế.

Đồng quan điểm trên, bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International Việt Nam cũng xác định thế hệ trẻ là những nhân tố trực tiếp tạo ra sự thay đổi tại trường học và cộng đồng. Đại diện các tổ chức thống nhất việc hợp tác chiến lược sẽ tiếp tục cung cấp nguồn lực tài chính và kỹ năng để xây dựng một môi trường y tế học đường có khả năng thích ứng cao trước các rủi ro sức khỏe trong tương lai. Đáng chú ý, nghiên cứu độc lập của nền tảng RTI International được trích dẫn tại sự kiện khẳng định cứ mỗi 1 USD chi phí giải ngân vào chương trình, dự án sẽ tạo ra 4,30 USD giá trị xã hội thực tế.