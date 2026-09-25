Bùng nổ bất ngờ, nhà đầu tư tranh thủ cắt lỗ?

VN-Index vẫn chưa giành lại được mốc 1800 điểm hôm nay.

VPB đóng cửa vẫn tăng rất tốt 4,07%, VHM tăng 5,66%. Hai trụ này đỡ hơn 8 điểm cho VN-Index và cộng thêm cả VIC tăng 0,87% đã vượt quá cả tổng mức tăng 10,02 điểm (+0,56%) của chỉ số này.

Dù vẫn còn vài trụ khá mạnh nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường nói chung cũng lạc quan. Ngay cả khi VN-Index lên cao nhất chiều nay lúc 1h23 thì độ rộng vẫn cho thấy bên đỏ chiếm ưu thế. Thực tế là toàn thời gian phiên chiều chưa lúc nào sắc xanh đạt độ cân bằng chứ chưa nói là vượt trội. Kết phiên sàn HoSE ghi nhận 140 mã tăng và 179 mã giảm.

Biến động bất ngờ ít phút đầu phiên chiều xuất phát từ giao dịch của VPB khi xuất hiện thông tin đàm phán với đối tác để bán vốn. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng 1,13% và chỉ trong 20 phút đầu tiên buổi chiều đã vọt thẳng lên kịch trần. Tuy nhiên sau đó áp lực bán tăng dần, VPB tuột giá về cuối phiên còn tăng 4,07%, thanh khoản riêng buổi chiều tới 939,8 tỷ đồng, tăng 6,7 lần phiên sáng.

Cùng bùng nổ với VPB là VIC và VHM, cũng diễn ra trong khoảng hơn 20 phút đầu tiên buổi chiều. VIC chốt phiên sáng giảm 0,78% và đạt đỉnh tăng 2,09%. Cổ phiếu lớn nhất thị trường này cũng bị ép dần xuống trong thời gian còn lại, đóng cửa tăng 0,87% so với tham chiếu, thanh khoản tăng 54% so với buổi sáng. VHM khá hơn, từ mức tăng 1,83% lúc chốt phiên sáng, trong 23 phút đầu phiên chiều tăng 5,66% và toàn thời gian còn lại giữ giá thành công. Thanh khoản VHM chiều nay tăng 175% so với phiên sáng.

Thống kê rổ VN30 chiều nay cũng có 15 mã cải thiện giá so với buổi sáng, 13 mã tụt giá. Dù vậy xét về biến động, phần lớn cổ phiếu trong rổ cũng đạt mức cao nhất cùng lúc với VIC, VPB sau đó suy yếu dần. Thống kê toàn bộ 30 mã không còn mã nào giữ được giá cao nhất, trong đó 19 mã bị ép xuống hơn 1% so với đỉnh. VN30-Index đóng cửa tăng 0,33% với 13 mã xanh và 14 mã đỏ.

Dòng tiền đổ vào khá mạnh ở một số blue-chips giúp giữ giá tốt.

Sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index có một nhịp kiểm định lại mốc 1800 điểm chiều nay. Chỉ số lên cao nhất tới 1796,29 điểm, tăng 21,2 điểm tương đương 1,19% so với tham chiếu. Tuy nhiên đóng cửa VN-Index chỉ tăng 10,02 điểm (+0,56%), nghĩa là trả lại gần một nửa biên độ.

Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều ghi nhận tăng gần 89% so với buổi sáng, tương đương mức tăng tuyệt đối 3.556 tỷ đồng. VPB, VIC, VHM chiếm hơn một nửa mức tăng này. Dù vậy ngay cả 3 cổ phiếu nói trên cũng đã suy yếu dần về cuối. Thống kê với các cổ phiếu còn lại trên HoSE cũng vậy, hầu hết lùi giá với biên độ khác nhau, trong đó khoảng 40% lùi giá tối thiểu 1% so với mức cao nhất, chỉ 13,6% số cổ phiếu tăng giá còn chốt được ở mức cao nhất. Điều này cho thấy đã có hiện tượng tranh thủ bán ra khi thị trường đột ngột chuyển biến mạnh lên.

Dù vậy mức độ ép giá xuống cũng chưa dẫn đến kết quả quá tệ: Trong 179 cổ phiếu đỏ mới có 74 mã giảm quá 1% (phiên sáng 51 mã). Chỉ 19 mã trong số này xuất hiện giao dịch trên 10 tỷ đồng. Dẫn đầu là MSB giảm 1,4% với 193,7 tỷ đồng; NVL giảm 2,87% với 173,1 tỷ; VCI giảm 1,49% với 139,8 tỷ; VNM giảm 1,32% với 120,1 tỷ.

Ở phía tăng diễn biến cũng không cải thiện nhiều, dù số lượng mã tăng trên 1% là 73 cổ phiếu, khá hơn buổi sáng (47 mã). Giao dịch cũng chỉ tập trung vào khoảng 20 cổ phiếu thanh khoản cao nhất và VPB, VHM, BSR chiếm vị trí đầu. GEE tăng 4,23%, PVT tăng 3,59%, HAH tăng 4,76% và DCL tăng 3,22% là các cổ phiếu khác giao dịch trên trăm tỷ đồng.

Mặc dù giao dịch chiều nay có sôi động hơn nhưng tính chung cả ngày, sàn HoSE cũng chỉ khớp lệnh gần 11.587 tỷ đồng, giảm 14% so với phiên hôm qua. Phục hồi không rõ nét kết hợp với thanh khoản kém cho thấy mức độ tin tưởng của nhà đầu tư khá thấp.