Kiểm định hơn 118.000 lượt phương tiện

Trong đó, Trung tâm đăng kiểm 20.04D thực hiện kiểm định 16.617 lượt phương tiện; Trung tâm 20.05D kiểm định 13.592 lượt phương tiện; Trung tâm 20.06D với 13.018 lượt phương tiện kiểm định.

Các trung tâm còn lại duy trì hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện trên địa bàn.

Các trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Thái Nguyên quan tâm đầu tư thiết bị, đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.

Tổng doanh thu từ hoạt động đăng kiểm đạt trên 33 tỷ đồng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đạt 3,5 tỷ đồng...

Các trung tâm đăng kiểm từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý phương tiện và giải quyết thủ tục hành chính, giúp hoạt động đăng kiểm ngày càng minh bạch, thuận tiện.

Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đăng kiểm tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm.