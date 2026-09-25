Khen thưởng cá nhân đạt thành tích tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc

Đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (bên trái) và đồng chí Phan Thanh Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hiệp Thành, trao Bằng khen và hoa chúc mừng đồng chí Thạch Thị Hoa.

Phát biểu chúc mừng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Nam Phong ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quá trình rèn luyện nghiêm túc của đồng chí Thạch Thị Hoa, từ nghiên cứu, lựa chọn chủ đề, xây dựng đề cương đến kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống và liên hệ thực tiễn đều được chuẩn bị công phu.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho rằng, việc một cán bộ trực tiếp công tác tại cơ sở đạt giải cao tại hội thi cấp toàn quốc là kết quả đáng ghi nhận, đồng thời cho thấy hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường rèn luyện đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh. Thành tích này là kết quả sự phấn đấu của thí sinh và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Đảng uỷ phường Hiệp Thành và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ trong suốt quá trình từ vòng thi cấp tỉnh, khu vực phía Nam đến chung khảo toàn quốc.

Đồng chí Phan Thanh Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hiệp Thành, phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi trao khen thưởng, đồng chí Phan Thanh Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hiệp Thành, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng thời nhấn mạnh, thành tích của đồng chí Thạch Thị Hoa không chỉ là niềm vui của cá nhân mà còn là niềm tự hào, nguồn động viên đối với Đảng bộ, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ phường.

"Đảng uỷ phường Hiệp Thành sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, chủ động học tập, rèn luyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương", đồng chí Phan Thanh Vũ khẳng định.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo phường và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Thạch Thị Hoa.