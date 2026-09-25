Đại biểu tham dự Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026.

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ, hội viên người cao tuổi.

Phát động Tháng hành động, đồng chí Lò Văn Mừng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh nhấn mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, công tác chăm sóc người cao tuổi cần được thực hiện toàn diện, từ sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần đến tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo, Hội Người cao tuổi tỉnh trao quà tới người cao tuổi tại Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026.

Toàn tỉnh hiện có hơn 56.000 người cao tuổi, chiếm trên 8,5% dân số. Những năm qua, công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi được các cấp, ngành, địa phương quan tâm; nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các mô hình tự giúp nhau tiếp tục được duy trì. Để chuẩn bị cho Tháng hành động, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm nhằm chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến thời điểm tổ chức lễ phát động, số tiền vận động ủng hộ đạt 150 triệu đồng.

Tháng hành động năm nay tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật về người cao tuổi; huy động các nguồn lực xã hội chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, bệnh tật; mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Hội Người cao tuổi tỉnh vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp, ủng hộ nguồn lực chăm lo người cao tuổi.

Tại lễ phát động, Hội Người cao tuổi tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục chung tay bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Đợt phát động, hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026 tại tỉnh kéo dài đến hết tháng 10.