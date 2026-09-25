Đà Nẵng khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong chuyển đổi số 2025

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Năm 2025, ở khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, việc ứng dụng các nền tảng số đi vào nền nếp. 100% các cơ quan triển khai, vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành chung của thành phố, thực hiện luân chuyển, xử lý và ký số văn bản; các cơ quan xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, tuyên truyền nâng cao nhận thức, sử dụng hệ điều hành có bản quyền, phần mềm phòng chống mã độc và gắn nhãn tín nhiệm mạng cho trang thông tin điện tử.

Kết quả tại thành phố Đà Nẵng, có 5/5 đơn vị đạt mức xuất sắc gồm: Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực XII, Kho bạc Nhà nước thành phố, Thuế thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ở khối sở, ban, ngành, công tác chỉ đạo, điều hành chuyển đổi số đã được quan tâm rõ hơn. Kế hoạch chuyển đổi số của các cơ quan cơ bản bám sát nhiệm vụ của thành phố. Việc sử dụng các ứng dụng dùng chung như quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, thư điện tử công vụ, chữ ký số đã trở thành công việc thường xuyên.

Dịch vụ công trực tuyến tiếp tục đạt kết quả cao, có 10/20 đơn vị đạt xuất sắc, chiếm 50%; 8/20 đơn vị đạt tốt, chiếm 40%; 2/20 đơn vị đạt trung bình khá, chiếm 10%; không có đơn vị xếp loại khá, trung bình hoặc yếu.

Ở khối xã, phường dù tác động bởi việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động chuyển đổi số, tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ sau sắp xếp; công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và triển khai các nền tảng dùng chung tiếp tục được duy trì.

Kết quả, có 22 đơn vị xuất sắc, chiếm 23,66%; 28 đơn vị tốt, chiếm 30,1%; 9 đơn vị khá, chiếm 9,68%; 14 đơn vị trung bình khá, chiếm 15,05%; 19 đơn vị trung bình, chiếm 20,43%; 1 đơn vị không được công nhận kết quả do không thực hiện đầy đủ việc cung cấp số liệu, tự đánh giá theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu ghi nhận kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời khẳng định đợt rà soát, đánh giá, xếp hạng năm 2025 tiếp tục khẳng định xu thế đi vào chiều sâu của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, chuyển đổi số không phải là phong trào thi đua hình thức để lấy điểm số hay thành tích, mà đo lường bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu suất quản trị điều hành của bộ máy.

Để năm 2026 và các năm tiếp theo, chuyển đổi số Đà Nẵng thực sự trở thành động lực dẫn dắt kinh tế số, đô thị thông minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xếp hạng chưa cao cần xây dựng kế hoạch khắc phục.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chuẩn bị bộ chỉ số năm 2026, bởi bộ tiêu chí đánh giá Chuyển đổi số năm 2025 có những chỉ tiêu chưa sát, chưa đánh giá đúng mức với công tác chuyển đổi số của đơn vị, đặc biệt là đối với khối xã, phường.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu điều chỉnh bộ chỉ số đánh giá năm 2026 tiệm cận mô hình chính quyền số tinh gọn, thông minh, lấy chỉ số đo lường kinh tế số địa phương, đơn vị và hiệu quả phục vụ làm trọng tâm, phù hợp với điều kiện hiện tại của thành phố.

Dịp này, có 18 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen.