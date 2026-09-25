Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Tài chính đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo một số sở, ngành và các xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và quản trị dự trên dữ liệu số, hiện nay, cấp xã là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy việc thống nhất phương pháp, quy trình biên soạn 2 chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác thống kê cũng như phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp. Các chỉ tiêu góp phần phản ánh toàn diện hơn bức tranh kinh tế - xã hội, đời sống người dân... Đồng thời khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về dữ liệu và phương pháp giữa các địa phương.

Lãnh đạo, đại diện một số sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính truyền đạt nội dung của Quyết định số 2545/QĐ-BTC ngày 14/9/2026 ban hành Hướng dẫn biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã gồm các nội dung như: mục đích, yêu cầu hướng dẫn biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã; khái niệm, phương pháp tính tổng giá trị sản phẩm, thu nhập bình quân đầu người cấp xã; hướng dẫn khai thác và tổng hợp thông tin từ dữ liệu điều tra phục vụ tính trực tiếp giá trị sản phẩm của các ngành kinh tế; thời kỳ thu thập thông tin; quy trình thu thập, xử lý, tổng hợp, biên soạn chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn cấp xã và công bố kết quả...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh lắng nghe nội dung tập huấn

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, làm rõ nội dung 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã liên quan đến: công tác phối hợp trong tổ chức triển khai thu thập thông tin đầu vào; sớm có phần mềm khai thác dữ liệu từ các cơ quan, đơn vị liên quan; phần hướng dẫn tính giá trị sản phẩm ngành xây dựng; thu nhập của lao động từ nước ngoài về; thời hạn công bố chỉ tiêu... qua đó biên soạn 2 chỉ tiêu về tổng giá trị sản phẩm và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn cấp xã đúng quy định.