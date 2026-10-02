Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10
Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB); Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027... là những tin tức nổi bật trong ngày.
*Sáng 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
*Sáng 2/10, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh.
*Sáng 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
*Chiều 2/10, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới; Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026 và trao thưởng Chuyên án A3-626p.
*Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Nghệ An” và kênh gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOLs, quản trị viên các trang, hội nhóm).
*Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI năm 2026. Nghệ An vinh dự có 2 cá nhân được tôn vinh.
*Sáng 2/10, tại Di tích lịch sử Quốc gia đền Vua Lê, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lam Thành trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 593 năm ngày mất Vua Lê Thái Tổ (22/8 năm Quý Sửu 1433 – 22/8 năm Bính Ngọ 2026).
*Nhiều trường THPT ở Nghệ An vừa điều chỉnh kế hoạch hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, hủy những chuyến đi xa sang các hoạt động trải nghiệm ngay tại trường hoặc tham quan các điểm trong tỉnh.
*Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm đối tượng mắc đái tháo đường, nhóm bệnh y học cổ truyền được lên thẳng bệnh viện cấp chuyên sâu điều trị không cần giấy chuyển tuyến được hưởng 100% quyền lợi BHYT.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-2-10-10352662.html