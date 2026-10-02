Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

*Sáng 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

*Sáng 2/10, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

*Sáng 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

*Chiều 2/10, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới; Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026 và trao thưởng Chuyên án A3-626p.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: Bùi Thọ

*Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Nghệ An” và kênh gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOLs, quản trị viên các trang, hội nhóm).

Ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Nghệ An”. Ảnh: Thành Cường

*Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI năm 2026. Nghệ An vinh dự có 2 cá nhân được tôn vinh.

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: NVCC

*Sáng 2/10, tại Di tích lịch sử Quốc gia đền Vua Lê, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lam Thành trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 593 năm ngày mất Vua Lê Thái Tổ (22/8 năm Quý Sửu 1433 – 22/8 năm Bính Ngọ 2026).

Nghi thức Đại tế tại Lễ tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và các nghĩa quân. Ảnh: Mai Hoa

*Nhiều trường THPT ở Nghệ An vừa điều chỉnh kế hoạch hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, hủy những chuyến đi xa sang các hoạt động trải nghiệm ngay tại trường hoặc tham quan các điểm trong tỉnh.

Trường THPT Lê Viết Thuật tổ chức hoạt động trải nghiệm ngay tại trường vào ngày 29/9 vừa qua. Ảnh: N.T

*Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm đối tượng mắc đái tháo đường, nhóm bệnh y học cổ truyền được lên thẳng bệnh viện cấp chuyên sâu điều trị không cần giấy chuyển tuyến được hưởng 100% quyền lợi BHYT.

Chụp chiếu bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo