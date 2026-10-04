Loạt cây cầu lớn cùng tăng tốc, Hà Nội mở rộng không gian phát triển

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông), các dự án cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đang được đồng loạt triển khai. Nhiều công trường duy trì nhiều mũi thi công, song một số dự án vẫn còn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và điều kiện thi công.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được đơn vị nhà thầu gấp rút thi công 3 ca, 4 kíp.

Dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có phạm vi nghiên cứu dài khoảng 5,15km, kết nối khu vực đường Nghi Tàm với đường Trường Sa. Hiện các nhà thầu đang tập trung triển khai nhiều mũi thi công trên công trường.

Tại cầu chính, toàn bộ 84 cọc khoan nhồi thuộc hai trụ tháp chính P37, P38 đã hoàn thành cùng 2 bệ trụ chính. Các đơn vị đang tiếp tục thi công thân tháp và dầm ngang.

Tại nút giao Trường Sa, đã hoàn thành 132/346 cọc khoan nhồi và 1/77 bệ trụ. Nút giao Nghi Tàm hoàn thành toàn bộ 167 cọc khoan nhồi, 16/23 bệ trụ và 4/23 thân, xà mũ. Cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 149/208 cọc khoan nhồi; hầm chui Quốc lộ 5 hoàn thành 1.100/1.336 cọc khoan nhồi và 6/27 đốt hầm hở.

Đến nay, giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 2.046 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 9.418 tỷ đồng, tương ứng 21,72%, chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Trong tháng 10/2026, các nhà thầu tiếp tục thi công cọc khoan nhồi, bệ mố trụ, đúc dầm Super T và các đốt thân tháp; đồng thời đẩy nhanh các hạng mục hầm chui, cầu vượt tại nút giao Trường Sa.

Cùng với việc tăng tốc thi công, dự án cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn liên quan đến di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức tập kết đất đào, nhằm bảo đảm các mũi thi công được triển khai liên tục.

Tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 1.738,53 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 7.370,72 tỷ đồng, tương đương 23,59%.

Cầu chính tiếp tục được triển khai các hạng mục bệ trụ tháp cầu dây văng. Phần cầu dẫn đã thi công thêm 31 cọc khoan nhồi, đúc 22 phiến dầm Super T, 4 bệ trụ, 8 thân trụ và 3 xà mũ.

Tuy nhiên, phía Hưng Yên vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến công trình ngầm, nổi và một số ngôi mộ chưa di chuyển. Mưa nhiều, mực nước sông Hồng lên cao cũng gây khó khăn cho việc thi công các hạng mục bệ trụ cầu chính và cầu dẫn khu vực giáp bờ sông.

Ban Giao thông đề nghị địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển điện trung thế và di dời mộ, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, giá trị sản lượng thi công đến nay đạt 2.691 tỷ đồng trên tổng giá trị 7.280 tỷ đồng, tương đương 36,96%. Công trường đang tiếp tục triển khai nhiều hạng mục quan trọng.

So với kỳ báo cáo ngày 23/9/2026, cầu chính đã đổ bê tông thêm các đốt thân trụ TC5; công tác gia công thép kết cấu các nhịp được đẩy nhanh. Tại cầu dẫn Long Biên và Cổ Linh, các đơn vị thi công thêm 13 cọc khoan nhồi; cầu dẫn nút giao Hoàn Kiếm hoàn thành thêm 4 cọc khoan nhồi và 6 thân trụ.

Trong tháng 10, dự án dự kiến hoàn thiện thêm thân trụ TC1, đồng thời đẩy nhanh gia công kết cấu thép tại nhiều nhịp cầu chính.

Ban Giao thông yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ cấp phép thi công liên quan đến đê điều; xây dựng phương án tổ chức thi công linh hoạt, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi nhưng phải bảo đảm an toàn đê điều và thoát lũ.

Tại các dự án cầu Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở, các nhà thầu cũng đang duy trì nhiều mũi thi công, tập trung vào cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ, dầm Super T và các hạng mục cầu chính.

Theo Ban Giao thông, thành phố đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối hai bên sông Hồng, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các khu vực lân cận.

Đáng chú ý, nhiều dự án được đặt mục tiêu hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027. Vì vậy, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công được xác định là những nhiệm vụ then chốt nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.