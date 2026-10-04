Chuẩn bị thi công đoạn đường hơn 800 mét 'mắc kẹt' 10 năm ở Quảng Ngãi

Công trường chuyển động sau nhiều năm dang dở

Những ngày này, đoạn đường Chu Văn An chưa hoàn thiện đã khác trước. Cây cối trên phần mặt bằng được thu gọn, nền đường được san gạt, những vị trí gồ ghề được cào lại để hạn chế lầy lội và giúp phương tiện qua lại thuận lợi hơn.

Hiện nay mặt bằng đã được thu gọn, nền đường được san gạt.

Trước đó, đoạn giữa và cuối tuyến chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Công trình vì thế bị chia cắt, đoạn đã làm, đoạn còn nền đất. Vào mùa nắng, bụi phát sinh; khi mưa xuống, việc đi lại qua khu vực này càng khó khăn.

Ông Nguyễn Kiên, xã Đông Sơn, cho biết người dân đã chờ đợi dự án suốt nhiều năm. "Tuyến đường nằm ngay khu vực trung tâm vẫn chưa làm xong. Người dân chỉ mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn", ông Kiên chia sẻ.

Cùng chung mong muốn, ông Lê Liền, phường Nghĩa Lộ cho rằng tình trạng hư hỏng kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. “Đường bụi lắm, mưa thì bùn, nắng thì bụi. Người dân đi lại rất khó khăn, chỉ mong tuyến đường sớm hoàn thành”, ông Liền nói.

Người dân mong muốn tuyến đường sớm hoàn thiện để tiện di chuyển.

Dự án Đường Chu Văn An và Khu dân cư, đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Sỹ Liên, dài 876m, tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng. Đây là trục giao thông theo hướng Bắc - Nam của đô thị Quảng Ngãi, kết nối khu vực bờ Bắc sông Trà Khúc với trung tâm tỉnh.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2012. Dù được khởi công từ năm 2016 và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2020, nhưng vướng mắc về mặt bằng khiến công trình không thể triển khai như kế hoạch.

Trong hơn 10 năm qua, dự án cũng nhiều lần thay đổi đơn vị quản lý, từ UBND thành phố Quảng Ngãi cũ, dự án được chuyển sang Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), sau đó lại giao về thành phố quản lý.

Đến tháng 7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, dự án được chuyển nguyên trạng về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, bài toán mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất khiến phần còn lại của tuyến chưa thể hoàn thiện.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tiếp nhận vai trò chủ đầu tư và lên phương án triển khai trở lại dự án.

Có mặt bằng đến đâu, làm ngay đến đó

Ông Võ Thành Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, đơn vị đã chủ động san gạt, chuẩn bị mặt bằng để tái khởi động thi công đường Chu Văn An theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay vì chờ toàn bộ mặt bằng được giải quyết, chủ đầu tư mới sẽ yêu cầu nhà thầu triển khai ngay tại những khu vực đã đủ điều kiện.

Các nhà thầu tham gia dự án cũng đã được làm việc để thống nhất phương án tổ chức thi công trở lại. Thay vì chờ toàn bộ mặt bằng được giải quyết xong, chủ đầu tư mới sẽ yêu cầu nhà thầu triển khai ngay tại những khu vực đã đủ điều kiện.

Những vị trí còn vướng sẽ tiếp tục được phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ theo từng điểm. Tinh thần được đặt ra là có mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công đến đó, tránh để công trình tiếp tục rơi vào cảnh chờ đợi kéo dài.

Sau hơn một thập kỷ từ khi được chấp thuận chủ trương, mục tiêu lần này là đẩy nhanh việc xử lý mặt bằng, tổ chức thi công đồng thời tại những vị trí đủ điều kiện và nỗ lực thông toàn tuyến đường Chu Văn An trong năm 2026.

Di Linh