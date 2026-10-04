Công an Vĩnh Long tăng cường xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Sau khi sáp nhập từ tháng 7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với mô hình mới. Phương châm “giám sát phải mở rộng” được cụ thể hóa bằng việc tăng cường nắm tình hình, giám sát thường xuyên, toàn diện các mặt công tác.

9 tháng đầu năm 2026, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng với 6 chuyên đề, thu hút 684 lượt đại biểu tham dự; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 9 tổ chức đảng và đảng viên.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2026.

Qua kiểm tra, giám sát, những ưu điểm, cách làm hay được ghi nhận để phát huy; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh khuyến khích cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở đổi mới tư duy, sáng tạo cách làm, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu, chủ động cảnh báo, phòng ngừa và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở (nếu có).

Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Đông Thành cho biết, nhận thức rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Công an phường tập trung quán triệt các chỉ đạo, văn bản của cấp trên; xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, UBKT Đảng ủy Công an phường định hướng cụ thể nội dung kiểm tra, giám sát theo từng lĩnh vực, chuyên đề; xây dựng bộ mẫu phục vụ các cuộc kiểm tra, giám sát và cung cấp đầy đủ văn bản chỉ đạo để các chi bộ thực hiện thống nhất, nền nếp.

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ Công an cấp xã.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Công an phường Đông Thành triển khai hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch. Phương châm “lấy xây làm chính, lấy ngừa làm cơ bản” được Đảng ủy Công an phường cụ thể hóa bằng việc thường xuyên quán triệt các quy định của Đảng, những điều đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm.

Theo Đại tá Lê Văn Tiến, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm giúp các Đảng bộ, chi bộ Công an xã, phường đánh giá đúng thực trạng, làm rõ ưu điểm để phát huy, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, qua đó phòng ngừa các biểu hiện lạm quyền, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

Quan điểm xuyên suốt là xem xét, xử lý vi phạm phải nghiêm túc, đúng người, đúng hành vi, không có “vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tham mưu, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ Công an xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; qua đó phòng ngừa sai phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.