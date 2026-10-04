Thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh

Trước hết, cần phải nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu chỉ coi đây là một nội dung sinh hoạt chính trị, một chuyên đề học tập hằng năm hoặc một phong trào thi đua, thì khó tạo được chuyển biến sâu sắc trong hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện một số Nghị quyết của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Ảnh: T.V.P

Theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW, thực hành theo Bác phải trở thành một phương thức lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân. Điều đó có nghĩa là những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được chuyển hóa thành cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức công việc, cách giải quyết vấn đề và cách ứng xử trong thực tiễn.

Đối với Quảng Trị, yêu cầu này càng có ý nghĩa trong bối cảnh tỉnh đang đứng trước những nhiệm vụ phát triển mới, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Việc học tập và làm theo Bác không thể tách rời nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một trong những vấn đề nổi bật được Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra là phải khắc phục tình trạng học tập và làm theo Bác còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động. Đây cũng là vấn đề được Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác trong những năm qua. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nên lựa chọn một số vấn đề thiết thực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét. Điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy “đăng ký nội dung làm theo” sang tư duy “cam kết giải quyết một vấn đề cụ thể và tạo ra kết quả cụ thể”. Khi đó, việc học tập và làm theo Bác mới thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị, trở thành động lực nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị số 07-CT/TW nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với việc tạo chuyển biến trong thực hành theo Bác.

Trong giai đoạn mới, nêu gương không chỉ là giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, mà còn là thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Người đứng đầu phải là người đi đầu trong giải quyết những vấn đề khó, những nhiệm vụ mới, những điểm nghẽn kéo dài; không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc tồn đọng do thiếu quyết đoán.

Để thực hiện được điều này, cần phải cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương thành những tiêu chí có thể nhận diện, theo dõi và đánh giá. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần công khai cam kết cá nhân, xác định rõ những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm, nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền, những nhiệm vụ có tính đột phá hoặc những nội dung cần tạo chuyển biến rõ nét...

Một vấn đề quan trọng khác đặt ra là phải chuyển những yêu cầu về đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thành các chuẩn mực cụ thể trong lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ. Ở tỉnh Quảng Trị, việc xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ cần bắt đầu từ việc rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm các chuẩn mực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời được cụ thể hóa thành quy trình, quy định và cách thức tổ chức thực hiện.

Trong thực thi công vụ, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục, quy trình còn chồng chéo, bất cập; tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, công khai, minh bạch thông tin và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hành theo Bác trong điều kiện mới phải gắn với phương pháp làm việc hiện đại, khoa học, sử dụng hiệu quả dữ liệu, công nghệ số và các công cụ hỗ trợ phù hợp; nhưng đồng thời phải bảo đảm tính chính xác, trách nhiệm, an toàn và tuân thủ quy định. Phải xây dựng được văn hóa “không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc tồn đọng kéo dài”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ rằng đạo đức công vụ không chỉ thể hiện ở thái độ đúng mực, mà còn ở năng lực giải quyết công việc, tinh thần chịu trách nhiệm và kết quả phục vụ Nhân dân.

Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu đổi mới công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống dữ liệu, học liệu số, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Do vậy, yêu cầu đặt ra là cần phải chuyển mạnh từ việc cung cấp thông tin một chiều sang hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hành theo Bác trong những tình huống cụ thể. Nội dung tuyên truyền cần gắn với những vấn đề thực tiễn của địa phương, cơ sở; với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại và phục vụ Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đổi mới hình thức tuyên truyền, xây dựng các chuyên đề ngắn gọn, thiết thực, có tính ứng dụng cao; tăng cường sử dụng infographic, video ngắn, học liệu số, câu chuyện thực tiễn, tình huống xử lý công việc, mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU nhằm tạo chuyển biến thực chất trong việc học tập và thực hành theo Bác. Đây là nhiệm vụ vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài; vừa là yêu cầu trong xây dựng Đảng, vừa là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Muốn tạo chuyển biến thực chất, cần bắt đầu từ những việc cụ thể: Đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; từ nâng cao trách nhiệm nêu gương; từ xây dựng văn hóa công vụ; từ cải cách hành chính, chuyển đổi số; từ giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; từ nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; từ việc kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng kết quả và sản phẩm cụ thể.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc biến tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển; biến khát vọng thành những công việc cụ thể, có tiến độ, có sản phẩm và có hiệu quả.

Đưa nội dung thực hành theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, với những vấn đề cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, với trách nhiệm cá nhân, với chất lượng công việc và sự hài lòng của Nhân dân; khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự “nói đi đôi với làm”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị coi việc thực hành theo Bác là một phương thức lãnh đạo, quản lý và phục vụ Nhân dân, thì những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong đời sống chính trị-xã hội.

Đó cũng chính là cách thiết thực để Đảng bộ tỉnh Quảng Trị xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng”, “vừa chuyên”; xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”; củng cố niềm tin của Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.