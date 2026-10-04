[Video] Hà Nội khẩn trương hoàn thiện phương án trợ giá tuyến buýt điện Gia Lâm - Hưng Yên
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hướng có trợ giá trước ngày 5/10/2026.
Theo đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, việc trợ giá nhằm giảm chi phí đi lại, nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyên khích người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh. Tuyến xe cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-khan-truong-hoan-thien-phuong-an-tro-gia-tuyen-buyt-dien-gia-lam-hung-yen-post992848.html