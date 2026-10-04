[Video] Hà Nội khẩn trương hoàn thiện phương án trợ giá tuyến buýt điện Gia Lâm - Hưng Yên

Sáng 4/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại TPHCM, TP. Đồng Nai; sau đó làm việc về tiến độ các dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.