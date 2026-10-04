Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4): Công tác chính trị trở thành 'mạch sống'

Đại tá Trần Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 cho biết: “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trước hết phải bắt đầu từ xây dựng con người vững vàng về chính trị, tư tưởng. Bởi vậy Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục nhiệm vụ, truyền thống, pháp luật và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Bộ đội Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) thi đua huấn luyện giỏi.

Theo đó, ở Lữ đoàn Thông tin 80, nội dung giáo dục không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà phải tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ, xác định đúng động cơ, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong điều kiện hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội tạo ra nhiều thuận lợi cho tiếp cận thông tin, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý, giáo dục bộ đội. Trước thực tế đó, Lữ đoàn luôn chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; chú trọng nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai trái, xuyên tạc; giáo dục cán bộ, chiến sĩ sử dụng mạng xã hội đúng quy định, có trách nhiệm, văn hóa và bản lĩnh.

Phân đội thông tin cơ động tích cực huấn luyện, sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Lữ đoàn luôn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đời sống tinh thần phong phú, tăng cường thông tin tích cực, chính thống, qua đó góp phần hình thành “sức đề kháng” về chính trị, tư tưởng cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò của cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị; coi trọng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, tọa đàm, diễn đàn… Triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong giáo dục chính trị tư tưởng như: Mô hình “Mỗi ngày một hình ảnh đẹp, mỗi tuần một gương người tốt, việc tốt”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; “Vào ca trực là vào vị trí chiến đấu”…

Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, nghiên cứu khí tài trang bị mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Trần Văn Hiệp, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Thông tin 80 chia sẻ: “Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đảng - yếu tố quyết định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, thời gian qua các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đặc biệt coi trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được đề cao. Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp, nhất là sau điều động, bổ nhiệm cán bộ; tiến hành tốt kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên theo kế hoạch, chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức và cá nhân có kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn được xây dựng vững mạnh, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên bám nắm hướng dẫn bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó xây dựng đơn vị; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.