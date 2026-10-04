Gần 110 người dân xã Bắc Ninh Hòa tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 4-10, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Bắc Ninh Hòa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “80 ngày hành động vì cộng đồng, hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”.

Người dân được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Tại chương trình, gần 110 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn xã tham gia hiến máu. Trước khi hiến máu, người tham gia được khám sức khỏe và tầm soát nhanh một số bệnh về máu.

Người dân xã Bắc Ninh Hòa tham gia hiến máu tình nguyện.

Kết quả, chương trình tiếp nhận 100 đơn vị máu. Số máu này sẽ được Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa sàng lọc theo quy định trước khi cung cấp cho các cơ sở y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Theo Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 14.000 đơn vị máu hiến qua 100 đợt hiến máu tình nguyện. Hoạt động góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm đối với cộng đồng.