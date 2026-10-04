Xây 'thế trận lòng dân' từ việc làm cụ thể ở biên giới Nà Hỳ

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và đại diện địa phương trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong Chương trình “Bố mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”. Ảnh: Xuân Điềm

Gắn phong trào thi đua với việc dân cần

Đồn Biên phòng Nậm Nhừ được giao quản lý 16,870km đường biên giới Việt Nam - Lào, với 7 cột mốc; phụ trách 10 bản thuộc xã Nà Hỳ, gồm 1.395 hộ với 7.697 nhân khẩu của 8 dân tộc, trong đó, đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 89%. Địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận nhân dân chưa ổn định, điều kiện học tập và chăm sóc trẻ em còn hạn chế. Từ thực tế đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định công tác dân vận phải gắn với nhiệm vụ chính trị, cụ thể bằng những phần việc phù hợp với nhu cầu của người dân, có đối tượng, địa chỉ và kết quả rõ ràng. Đây cũng là cách đơn vị đưa phong trào thi đua Quyết thắng vào những việc làm cụ thể ở cơ sở.

Trên cơ sở đó, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với các đơn vị kết nghĩa triển khai hiệu quả 6 chương trình, gồm: “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Tiết học biên cương”, “Đảng viên phụ trách hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Bố mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” và “Đổi 1 hộp sữa - Trao 1 nụ cười”. Hệ sinh thái dân vận này giúp đơn vị vừa chăm lo những nhu cầu cụ thể của trẻ em, vừa có thêm điều kiện nắm hoàn cảnh gia đình, huy động nguồn lực và thực hiện công tác vận động quần chúng.

Trong đó, chương trình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” tạo mối liên hệ trực tiếp giữa cán bộ, đảng viên với từng hộ. Chi bộ phân công 10 đảng viên phụ trách 10 hộ. Các đảng viên nắm tình hình học tập, điều kiện sinh hoạt, sản xuất và những khó khăn phát sinh để cùng gia đình tìm hướng giải quyết; khi cần, kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, cây, con giống. Việc phụ trách từng hộ giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị nắm sát hoàn cảnh nhân dân, đồng thời xác định đúng nhu cầu để kết nối hỗ trợ.

Chương trình “Bố mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” được triển khai hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với Đồn Biên phòng Nà Hỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các nhà hảo tâm hỗ trợ 20 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, với mức 1,5 triệu đồng mỗi quý cho mỗi em. Khoản hỗ trợ giúp các gia đình có thêm điều kiện mua sắm vật dụng thiết yếu như xe đạp, đồ dùng học tập cho các em hoặc mua cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình.

Với chương trình “Đổi 1 hộp sữa - Trao 1 nụ cười”, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Nà Hỳ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, đặt mục tiêu trao 10.000 hộp sữa trong năm học 2026-2027. Hoạt động hướng tới cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, đồng thời tạo điều kiện tuyên truyền, vận động phụ huynh về chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng và ý thức về chủ quyền, biên giới quốc gia. Qua một hoạt động thiết thực, cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội tiếp cận phụ huynh, kết hợp chăm lo trẻ em với tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Chia sẻ về cách tổ chức này, Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: “Điểm quan trọng là các chương trình được kết nối theo nhu cầu thực tế của từng học sinh, gia đình. Qua quá trình đảng viên phụ trách hộ, đơn vị nắm được hoàn cảnh, nhu cầu phát sinh để kết nối hỗ trợ phù hợp. Nhờ đó, các phần việc bổ trợ cho nhau về thông tin, đối tượng và nguồn lực, đồng thời tạo thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ gần dân, hiểu dân, nắm địa bàn”.

Đảng viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ thăm hỏi, nắm hoàn cảnh gia đình học sinh được phân công phụ trách. Ảnh: Xuân Điềm

Quân dân thêm gần gũi từ những việc làm thiết thực

Để hệ sinh thái dân vận hoạt động ổn định, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ xác định vai trò của đơn vị là tham mưu, kết nối, vận động và tổ chức thực hiện. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, tổ chức, cá nhân và các đơn vị kết nghĩa để huy động nguồn lực. Trong năm 2026, đơn vị đã xã hội hóa hơn 1.500 suất quà, tổng trị giá trên 230 triệu đồng, trao tặng nhân dân. Nguồn lực được đưa vào những nội dung đang cần hỗ trợ, giúp các chương trình có thêm điều kiện duy trì.

Việc kết nối các chương trình cũng tạo thêm những điểm tiếp xúc thường xuyên giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, từ trường học, hộ gia đình đến các bản. Qua từng lần gặp gỡ, hoàn cảnh của học sinh và gia đình được nắm cụ thể hơn; những khó khăn phát sinh được phản ánh kịp thời với đơn vị để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Công tác chăm lo vì thế gắn với nắm địa bàn, vận động quần chúng và xây dựng cơ sở chính trị. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường và các nhà hảo tâm cùng tham gia, mỗi bên đóng góp nguồn lực phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế.

Đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền các hoạt động trên báo chí và mạng xã hội, vừa thông tin kết quả công tác, vừa kết nối thêm tổ chức, cá nhân quan tâm đến trẻ em và đời sống nhân dân trên địa bàn. Nguồn lực xã hội hóa được bổ sung theo từng trường hợp, từng nhu cầu, giúp các phần việc duy trì ổn định và thiết thực hơn.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì những cách làm hiệu quả, hoàn thiện cơ chế phối hợp, mở rộng kết nối nguồn lực và lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu của địa phương. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, những việc làm hướng về nhân dân tiếp tục được xác định là một nội dung quan trọng trong xây dựng cơ sở chính trị, củng cố đoàn kết quân dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn” - Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm chia sẻ.

Ở Nà Hỳ, chăm lo cho trẻ em được đặt trong một chuỗi công việc có sự liên kết giữa học tập, dinh dưỡng, đời sống tinh thần, hỗ trợ gia đình và vận động nguồn lực. Mỗi chương trình giải quyết một nhu cầu cụ thể, đồng thời tạo điều kiện để các phần việc khác tiếp tục phát huy tác dụng. Cách làm ấy giúp đơn vị gắn công tác dân vận với nắm địa bàn, vận động quần chúng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa phong trào thi đua Quyết thắng bằng những việc làm thiết thực ở cơ sở.