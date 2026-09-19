Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 858/KH-UBND về việc triển khai Thoả thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh.

Nhà ga quốc nội hiện đã được mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đông của hành khách. Ảnh tư liệu minh hoạ: Q.A

* Sáng 19/9, Đảng ủy xã Diễn Châu và Đảng ủy xã Yên Na tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp, kết nghĩa và hỗ trợ cùng phát triển giai đoạn 2026 - 2031.

Bí thư Đảng uỷ 2 xã Diễn Châu và Yên Na ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 19/9, Trường Đại học Vinh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương hiệu điểm đến du lịch Nghệ An trên các nền tảng xã hội”.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

* Sáng 19/9, tại phường Thái Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ra quân Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2026. Đây là một trong những hoạt động tiến tới chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng công trình Đường cờ Tổ quốc và công trình "Con đường bích họa" cho Đoàn phường Thái Hòa và nhân dân khối Long Sơn 3. Ảnh: Quang Huy

* Năm học mới, các trường học ở Nghệ An được tuyển dụng 2.253 chỉ tiêu hợp đồng lao động. Việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động giúp các trường giải quyết được một phần khó khăn do thiếu giáo viên trong năm học mới. Đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí chi trả lương từ nguồn ngân sách.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Vinh Phú 1. Ảnh: Mỹ Hà

* Trước những diễn biến phức tạp trong hoạt động của một số phòng khám nói riêng và cơ sở hành nghề y, dược nói chung, ngành Y tế Nghệ An đang phối hợp với lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Cùng với đó, việc số hóa dữ liệu hành nghề và hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” ở Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An. Ảnh: Phạm Thủy

* Dịch tả lợn Châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Đáng lo ngại, tại một số khu vực, dịch bệnh xuất hiện nhiều lần, khiến những hộ nuôi quy mô nhỏ vừa khôi phục đàn đã phải đối mặt với nguy cơ mất trắng.

Người dân và cán bộ thú y đào hố, phun khử trùng khu vực tiêu hủy lợn. Ảnh: Quang Minh

* Mưa lớn kéo dài tại Nghệ An ngày 19/9 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực nội đô Vinh (cũ) ngập sâu, gây không ít khó khăn cho người dân và phương tiện khi lưu thông.

Đường Nguyễn Văn Cừ có vài điểm nước rút chậm. Ảnh: P.V