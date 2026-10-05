Gỡ điểm nghẽn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An Bài cuối: Bố trí đúng người, giải quyết kịp thời chế độ

Điều phối nhân lực sát yêu cầu nhiệm vụ

Số liệu tổng hợp phục vụ giám sát cho thấy, tỉnh Nghệ An có 4.933/5.210 biên chế cán bộ, công chức cấp xã, còn thiếu 277 người. Tuy nhiên, phân bố nhân lực chưa đồng đều: 75/130 xã, phường thiếu tổng cộng 415 người, trong khi 37/130 xã, phường thừa 138 người.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu tại cuộc giám sát tại xã Yên Trung. Ảnh: Thanh Tâm

Qua giám sát trực tiếp, tình trạng thiếu nhân lực thể hiện rõ ở từng địa bàn và vị trí chuyên môn. Tại thời điểm giám sát, xã Văn Hiến đã bố trí đủ 13/13 cán bộ nhưng mới có 25/30 công chức theo định biên; năm công chức còn thiếu chủ yếu thuộc lĩnh vực địa chính, xây dựng, chuyển đổi số. Xã Nghĩa Hành thiếu ba công chức về tài chính - kế toán và xây dựng... Còn xã Yên Na kiến nghị tỉnh sớm điều động, biệt phái, bổ sung 13 biên chế công chức còn thiếu.

Những thiếu hụt cụ thể này đòi hỏi việc điều phối phải đối chiếu cả số lượng, chuyên môn và khối lượng nhiệm vụ ở từng nơi. Tại cuộc làm việc với các sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương rà soát tổng thể biên chế, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực của từng xã, phường; tham mưu bổ sung, điều động, biệt phái, bố trí cán bộ phù hợp, ưu tiên những vị trí còn thiếu như địa chính, xây dựng, kế toán.

Cùng với điều phối giữa các địa phương, phát huy đội ngũ hiện có là phần việc cấp xã cần chủ động. Theo báo cáo do Chủ tịch UBND xã Yên Trung Phạm Ngọc Cừ trình bày tại cuộc giám sát, khối chính quyền có 39 cán bộ, công chức, người lao động, giảm sáu người so với ngày 1/7/2025. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị rà soát năng lực, sở trường của từng người để phân công phù hợp, đáp ứng yêu cầu “một người làm được nhiều việc”. Ở xã Mường Ham, yêu cầu này được đặt cùng điều kiện không làm giảm chất lượng công việc; việc bố trí phải căn cứ vị trí việc làm, khối lượng, tính chất nhiệm vụ và năng lực của đội ngũ.

Đối với địa bàn miền núi, bố trí nhân lực còn gắn với điều kiện công tác. Tại xã Yên Na, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận các kiến nghị về bổ sung biên chế, điều kiện làm việc, nhà công vụ; đồng thời đề nghị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ tại chỗ.

Từ những khó khăn ở các địa bàn này, Sở Nội vụ được đề nghị nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút, bố trí cán bộ, công chức đến miền núi, vùng xa, khó khăn. Việc đáp ứng nhiệm vụ trước mắt cần đi cùng bảo đảm điều kiện công tác và chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài cho địa phương.

Giải quyết đến từng trường hợp còn vướng

Cùng với bố trí người tiếp tục công tác, các địa phương đã triển khai chính sách đối với người nghỉ việc sau sắp xếp. Theo báo cáo tại các cuộc giám sát trong tháng 9, phường Vinh Phú đã chi trả chế độ tinh giản biên chế cho 36 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng... Còn xã Yên Na đã chi trả chế độ thôi việc cho 7 cán bộ, công chức dôi dư, tổng số tiền 4,96 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh cùng Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại cơ sở. Ảnh: Thanh Tâm

Bên cạnh kết quả đó, vẫn có những trường hợp cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án giải quyết. Tại xã Mường Ham, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án đối với người nghỉ việc, nghỉ hưởng chính sách, nhất là chín người hoạt động không chuyên trách ở xóm, bản chưa được giải quyết tại thời điểm giám sát.

Tại xã Yên Na, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận kiến nghị giải quyết kịp thời chế độ đối với cán bộ cơ sở nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế. Với xã Văn Hiến, đoàn giám sát đề nghị làm rõ tình hình thực hiện chế độ cho cán bộ và người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Việc rà soát cần xác định cụ thể tình trạng từng hồ sơ, khâu còn vướng và nội dung cần cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn... Đối với các khó khăn sau sắp xếp, lãnh đạo HĐND tỉnh đã yêu cầu các xã Mường Ham, Nghĩa Hành lập danh mục, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; phân định phần việc xã phải chủ động với vấn đề cần cấp tỉnh, sở, ngành giải quyết.

Ở cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị Sở Nội vụ giải quyết kịp thời, thống nhất các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp. Yêu cầu này nối tiếp những vấn đề được ghi nhận tại địa phương, hướng tới xử lý vướng mắc cụ thể và bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Đối với các kiến nghị từ cơ sở, lãnh đạo HĐND tỉnh nhấn mạnh các sở, ngành phải chủ động xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, thay vì chỉ hướng dẫn hay chuyển tiếp kiến nghị. Nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, kiến nghị Trung ương.

Từ điều kiện thực thi thẩm quyền, sử dụng tài sản đến bố trí nhân lực và giải quyết chế độ, giám sát đã làm rõ những phần việc cần tháo gỡ ở cả cấp xã và cấp tỉnh. Gắn từng vướng mắc với cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả xử lý là cơ sở theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, để bộ máy sau sắp xếp có thêm điều kiện hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.