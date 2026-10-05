Nam Bộ mưa lớn kéo dài đến 10/10, TP.HCM đối mặt nguy cơ ngập úng, ùn tắc

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong thời gian từ ngày 4 đến 13/10/2026, thời tiết khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động qua khu vực.

Từ ngày 4/10, mưa tại Nam Bộ được dự báo tăng cả về diện và cường độ. Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, phổ biến vào buổi chiều và tối. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết trong những ngày tới được nhận định khá thất thường, không theo một quy luật cố định.

TP.HCM và Nam bộ bước vào đợt mưa lớn. Ảnh: VNDMS

Ngoài thời điểm mưa chủ yếu vào chiều tối, một số ngày có thể xuất hiện mưa từ sáng. Giữa các đợt mưa vẫn có những khoảng thời gian trời giảm mưa hoặc tạnh ráo. Đáng lưu ý, mưa có khả năng xảy ra trên phạm vi rộng, trong đó một số địa phương có thể hứng chịu mưa lớn cục bộ.

Trước diễn biến này, người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, nhất là trong những ngày mưa gia tăng. Tại các đô thị, nguy cơ ngập úng cục bộ có thể tăng lên do mưa lớn kéo dài, đặc biệt ở những khu vực có hệ thống tiêu thoát nước kém hoặc vốn thường xuyên xảy ra ngập.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện vào chiều tối, đúng thời điểm người dân tan học, tan làm. Mưa lớn trong khung giờ này có thể gây khó khăn cho việc di chuyển, đồng thời làm tăng nguy cơ ùn tắc tại các tuyến đường đông phương tiện.

Mưa diện rộng còn kéo dài đến ngày 10/10

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, Nam Bộ sẽ tiếp tục trải qua đợt mưa diện rộng đến hết ngày 10/10. Trong giai đoạn này, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to; có thời điểm mưa tăng mạnh và lan rộng.

Từ sau ngày 10/10, thời tiết được dự báo có xu hướng cải thiện khi dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển dần xuống phía Nam và suy yếu. Khi đó, diện mưa tại Nam Bộ sẽ thu hẹp, lượng mưa và cường độ mưa cũng giảm dần.

Dù vậy, trong các ngày 11-13/10, khu vực vẫn có thể chịu tác động của hoàn lưu và những hình thế thời tiết gây mưa. Vì thế, mưa chưa hoàn toàn chấm dứt mà vẫn có khả năng xuất hiện rải rác, song nhìn chung sẽ giảm so với thời kỳ mưa cao điểm trước đó.

Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến khoảng 10/10, nguy cơ gây ngập cục bộ tại các đô thị. Ảnh: Vietnamnet

Gần 4.000 tia sét xuất hiện tại TP.HCM trong 2 ngày

Trước đó, trong hai ngày 30/9 và 1/10, Nam Bộ ghi nhận một đợt mưa lớn trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), riêng tại TP.HCM đã ghi nhận 3.810 cú sét, trong đó hơn 2.000 cú sét đánh xuống đất.

Đáng chú ý, số lượng sét ghi nhận trong ngày 30/9 xếp thứ 5 trong chuỗi dữ liệu được thống kê từ đầu năm 2024 đến ngày 2/10/2026. Điều này cho thấy ngày 30/9 nằm trong nhóm những ngày có hoạt động giông sét mạnh nhất tại khu vực trong gần 3 năm qua.

Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng trên xảy ra trong điều kiện Nam Bộ đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiễu động trên cao, hội tụ gió, rãnh áp thấp và trường gió Tây Nam liên tục bổ sung độ ẩm.

Sự kết hợp của các hình thế thời tiết này tạo môi trường thuận lợi để các vùng mây đối lưu phát triển mạnh, từ đó gây mưa giông và làm hoạt động sét tại TP.HCM gia tăng đáng kể.