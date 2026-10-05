Bắc bộ chuyển lạnh, mưa giảm từ trưa nay, Trung bộ mưa lớn kéo dài nhiều ngày tới

Cơ quan khí tượng thông tin, sáng sớm nay 5/10, không khí lạnh đã bao trùm khắp khu vực Bắc bộ và một số nơi ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế. Ở khu vực Bắc bộ đã có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 22-25 độ C. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

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Sáng nay 5/10, khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội trời se lạnh

Khu vực Hà Nội sáng 5/10 có lúc có mưa rào và giông, trời chuyển lạnh.

Theo dự báo, mưa giông ở Bắc bộ và khu vực Hà Nội sẽ giảm dần từ trưa và chiều nay. Từ ngày mai, Bắc bộ chuyển sang hình thái ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ không quá cao, từ 29-32 độ C.

Trong khi đó, ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Dự báo, ngày và đêm mai, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Ngày và đêm 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.