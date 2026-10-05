Khám sức khỏe định kỳ cho người dân xã miền núi Hùng Sơn

Các y, bác sĩ khám bệnh cho trẻ em xã miền núi Hùng Sơn.

Hiện nay, hoạt động khám được tổ chức tại 4 điểm, gồm: Trạm Y tế Quân - Dân y xã Hùng Sơn tại khu vực thôn Arâng; Điểm trạm Hùng Sơn 1 tại thôn Gari; Điểm trạm Hùng Sơn 2 tại thôn Chanốc và Điểm trạm Hùng Sơn 3 tại thôn Trhy. Lịch khám được bố trí theo từng khu vực, người dân được thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm để chủ động tham gia.

Việc tiếp tục rà soát và tổ chức khám bổ sung nhằm hướng tới mục tiêu không để người dân thuộc diện được khám bị bỏ sót, đồng thời tạo điều kiện để người dân, trẻ em vùng xa, địa bàn khó khăn của Hùng Sơn được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ, bệnh lý để được tư vấn, theo dõi và điều trị phù hợp.