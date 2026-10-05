Mù Cang Chải đón gần 198.000 lượt khách trong 9 tháng, vượt 16,2% kế hoạch năm
Từ đầu năm đến ngày 4/10, xã Mù Cang Chải đón 197.570 lượt khách, vượt 16,2% kế hoạch năm, doanh thu du lịch đạt 423,2 tỷ đồng. Riêng Lễ hội Mùa Vàng thu hút 119.700 lượt khách, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Mù Cang Chải và tạo thêm động lực cho du lịch địa phương.
Từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/10, xã Mù Cang Chải đón 197.570 lượt khách, đạt 116,2% chỉ tiêu năm 2026 (170.000 lượt); trong đó, khách quốc tế là 21.498 lượt, bằng 113,5% chỉ tiêu năm (19.000 lượt).
Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 423,2 tỷ đồng, tương đương 99,58% chỉ tiêu được giao cả năm là 425 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút của Mù Cang Chải tiếp tục được duy trì, nhất là trong mùa du lịch cao điểm.
Đáng chú ý, Lễ hội Mùa Vàng, diễn ra từ ngày 31/8 đến 4/10, đã thu hút 119.700 lượt khách, trong đó có 8.190 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch trong thời gian lễ hội đạt 191,5 tỷ đồng.
Với lượng khách chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách đến địa phương 9 tháng năm 2026, Lễ hội Mùa Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là điểm nhấn trong khai thác lợi thế du lịch mùa thu, góp phần thúc đẩy doanh thu dịch vụ và quảng bá hình ảnh Mù Cang Chải đến du khách trong nước, quốc tế.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mu-cang-chai-don-gan-198000-luot-khach-trong-9-thang-vuot-162-ke-hoach-nam-post911129.html