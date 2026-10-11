Ngày 'Chủ nhật số' thiết thực

Bà Yên dừng công việc, vui vẻ mời khách vào nhà uống nước rồi lựa lời hỏi:

- Mọi người hôm nay có việc gì mà đến tận nhà tôi thế này?

- Thưa bác, thực hiện đợt ra quân “Chủ nhật số”, Đoàn Thanh niên thôn đã thông báo và trực tại Nhà văn hóa thôn để hỗ trợ bà con cài đặt, kích hoạt và sử dụng các ứng dụng số, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, chúng cháu thấy lượng người đến không nhiều nên Chi đoàn thôn quyết định chia theo nhóm đến từng nhà để hỗ trợ ạ - một bạn nữ nói.

Trong gần 1 giờ sau đó, 3 người đã giúp đỡ bà Yên tìm hiểu thêm về các chức năng trong điện thoại, cài đặt một số ứng dụng cần thiết trong sinh hoạt và đời sống, đặc biệt là hướng dẫn bà thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Không những vậy, bà Yên còn được chia sẻ về vấn đề an ninh mạng, trong đó có việc nhận biết và phòng ngừa những tội phạm lừa đảo qua các ứng dụng trên điện thoại di động…

Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Yên cho rằng việc đến tận nhà hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số là một sáng kiến thiết thực nhằm bảo đảm tất cả người dân có thể tiếp cận các dịch vụ số, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại và phát triển.