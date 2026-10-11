Doanh nghiệp xuất khẩu gia vị, mì ăn liền sang Singapore lưu ý quy định mới

Doanh nghiệp xuất khẩu gia vị lưu ý quy định mới từ thị trường Singapore

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan Xúc tiến Sức khỏe Singapore (Health Promotion Board - HPB) cho biết, ngày 03/10/2026, HPB đã cập nhật hướng dẫn về chương trình Nutri-Grade, trong đó điều chỉnh thời điểm triển khai các yêu cầu mở rộng đối với một số nhóm thực phẩm đóng gói.

Theo thông báo, các yêu cầu mới sẽ có hiệu lực trong năm 2028, thay cho kế hoạch thời điểm dự kiến triển khai trước đó vào giữa năm 2027. Phạm vi áp dụng sẽ bao gồm muối, nước xốt, gia vị, mì ăn liền và dầu ăn đóng gói bán lẻ.

Việc điều chỉnh thời hạn nhằm tạo thêm thời gian để cơ quan quản lý hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật, xem xét phản hồi của ngành và giúp doanh nghiệp chuẩn bị cải tiến sản phẩm.

Theo hướng dẫn của HPB, các sản phẩm thuộc phạm vi mở rộng sẽ được phân loại theo bốn cấp độ A, B, C và D, dựa trên mức độ của các chất dinh dưỡng cần quan tâm trong từng nhóm sản phẩm. Khác với cách đánh giá đồ uống, ngưỡng phân loại thực phẩm sẽ được thiết kế riêng cho từng phân nhóm sản phẩm nhằm phản ánh đặc điểm sử dụng và thành phần dinh dưỡng.

Sản phẩm đạt mức C hoặc D sẽ phải hiển thị nhãn Nutri-Grade ở mặt trước bao bì và trên danh sách sản phẩm trực tuyến. Việc ghi nhãn đối với sản phẩm đạt mức A hoặc B là tự nguyện. Đồng thời, quảng cáo các sản phẩm thuộc mức D sẽ bị cấm trên cả môi trường trực tuyến và các kênh quảng cáo trực tiếp.

Nhãn mới cũng sẽ nêu rõ chất dinh dưỡng khiến sản phẩm nhận mức phân loại tương ứng, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn cơ sở đánh giá. HPB cho biết các thông số kỹ thuật hiện được công bố để tham khảo sớm; những nội dung này vẫn chịu sự tham vấn theo quy trình của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chờ công bố chính thức theo quy định.

Thương vụ lưu ý doanh nghiệp, các yêu cầu mở rộng nêu trên chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ thực phẩm đóng gói tại Singapore phải mang nhãn Nutri-Grade. Chương trình hiện hành đối với đồ uống đã được áp dụng theo các mốc riêng từ năm 2022 và 2023. Doanh nghiệp cần phân biệt rõ quy định đang có hiệu lực với các yêu cầu dự kiến áp dụng trong năm 2028.

Singapore là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm, minh bạch thông tin và khả năng đáp ứng quy định. Việc mở rộng Nutri-Grade có thể tác động đến các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm mì ăn liền, nước xốt, gia vị và dầu ăn đóng gói, đặc biệt là những sản phẩm có hàm lượng natri hoặc chất béo bão hòa cao.

Dù thời hạn được lùi lại, doanh nghiệp Việt Nam không nên chờ đến sát thời điểm áp dụng mới điều chỉnh. Việc thay đổi công thức, thử nghiệm chất lượng, cập nhật nhãn mác và phối hợp với nhà nhập khẩu có thể cần nhiều thời gian, nhất là với sản phẩm đang được phân phối rộng rãi hoặc có công thức đặc thù.

Bên cạnh việc rà soát, cải tiến sản phẩm cho phù hợp với quy định mới từ thị trường, Thương vụ khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam phối hợp sớm với nhà nhập khẩu tại Singapore và theo dõi văn bản chính thức. Doanh nghiệp nên thống nhất với đối tác Singapore về yêu cầu nhãn bao bì, thông tin dinh dưỡng, nội dung hiển thị trên các kênh bán hàng trực tuyến và kế hoạch cập nhật sản phẩm. Đồng thời, cần theo dõi thông báo của HPB, Bộ Y tế Singapore và Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) để cập nhật các yêu cầu cuối cùng.