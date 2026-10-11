Singapore thiết lập quy định quản lý các trung tâm dữ liệu lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, vốn là nền tảng cho các dịch vụ kỹ thuật số thiết yếu tại Singapore, sẽ phải giải quyết hàng loạt rủi ro, từ an ninh vật lý và tính liên tục trong vận hành cho đến an ninh mạng, tuân thủ nghiêm quy định mới về an ninh và khả năng phục hồi.

Dự luật Cơ sở hạ tầng Kỹ thuật số, được Quốc hội Singapore thông qua ngày 7/10, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng và khả năng phục hồi trong vận hành - bao gồm an ninh vật lý cũng như khả năng khôi phục sau các sự cố như cấu hình hệ thống sai lệch, hỏa hoạn, lũ lụt và mất điện - thông qua cơ chế cấp phép. Các trung tâm dữ liệu lớn cũng sẽ phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo sự cố mạng theo Luật An ninh mạng đã được sửa đổi. Các yêu cầu này sẽ được đồng bộ hóa với những quy định trong dự luật mới được thông qua.

Dự luật mới đưa ra hai loại giấy phép: giấy phép hạ tầng số nền tảng (FDI) và giấy phép trung tâm dữ liệu (DC). Các trung tâm dữ liệu cần công suất điện 10 MW để vận hành các thiết bị tính toán thiết yếu (như máy chủ, ổ lưu trữ và phần cứng mạng) sẽ phải có giấy phép FDI. Các đơn vị được cấp phép FDI sẽ phải triển khai quy trình đảm bảo an ninh vật lý và an ninh mạng cho dịch vụ của mình; xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh và phục hồi sau sự cố để đảm bảo các hoạt động thiết yếu không bị gián đoạn; đồng thời thông báo cho Cơ quan Phát triển Truyền thông và Thông tin (IMDA) về các sự cố an ninh mạng hoặc sự cố gián đoạn dịch vụ theo quy định.

Đối với các trường hợp có yêu cầu báo cáo tương đồng về sự cố an ninh mạng, IMDA sẽ là đầu mối tiếp nhận chính và sẽ chia sẻ thông tin với Cơ quan An ninh mạng Singapore. Quốc vụ khanh cấp cao phụ trách Phát triển kỹ thuật số và thông tin, ông Tan Kiat How, cho biết trong tương lai, các đơn vị vận hành có thể sẽ bị bắt buộc phải gửi thông báo cho người dùng khi xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ mạng.

Các nước tăng cường xây dựng trung tâm dữ liệu. Ảnh minh họa: TTXVN

Con số này bao gồm 200 MW công suất mới được cấp phép cho bốn nhà vận hành vào tháng 8 vừa qua. Khoảng 2/3 trong số 70 trung tâm dữ liệu tại Singapore vượt qua các ngưỡng cụ thể về doanh thu hoặc công suất điện theo quy định trong dự luật mới. Ông Tan nhấn mạnh luật mới mang lại sự an tâm cho doanh nghiệp nhờ thiết lập khung pháp lý rõ ràng, đồng thời cho phép chính phủ linh hoạt điều chỉnh các yêu cầu chi tiết về an ninh, khả năng phục hồi và tính bền vững khi tình hình thay đổi.

Liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), phát biểu tại Hội nghị CEO Toàn cầu Forbes diễn ra ở khách sạn Shangri-La ngày 8/10, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh cách tiếp cận của Singapore là đảm bảo rằng lợi ích của công nghệ này được chia sẻ rộng rãi trong quá trình triển khai, đồng thời bảo vệ người lao động thay vì bảo vệ việc làm. Theo ông, Singapore có thể thực hiện được điều đó nhờ vào mối quan hệ hợp tác bền chặt được xây dựng qua nhiều thập kỷ giữa chính phủ, giới chủ và các công đoàn, với trọng tâm là đạt được kết quả cùng có lợi cho tất cả các bên. Để giải quyết vấn đề mất việc làm do quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên AI, Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore coi công đoàn là đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai AI.

Ví dụ, các khoản tài trợ của chính phủ dành cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp là do công đoàn quản lý, đồng thời thông qua các khoản tài trợ này, các công ty sẽ hỗ trợ người lao động tái đào tạo kỹ năng để xây dựng năng lực về công nghệ thông tin. Nếu buộc phải cắt giảm nhân lực, các công ty phải đối xử công bằng với người lao động, chi trả các khoản trợ cấp thôi việc, thông báo trước và báo cho công đoàn biết để họ có thể sát cánh cùng người lao động, hỗ trợ họ tái đào tạo và cuối cùng là tìm được việc làm mới.

Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore đã duy trì mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 5% trong ba năm liên tiếp, một phần nhờ sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn như GlobalFoundries và Micron - những công ty sản xuất các loại chip chuyên dụng đang có nhu cầu cao do sự bùng nổ của AI - và cũng nhờ việc xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho ngành bán dẫn. Theo ông, sự bùng nổ của AI còn tác động tích cực tới các ngành khác như logistics và dịch vụ chuyên nghiệp, và Singapore đang tận dụng cơ hội này để xây dựng các năng lực mới và tạo ra những công việc tốt hơn cho người dân.

Ông Lawrence Wong nhận định các quốc gia trên khắp thế giới đang dựng thêm nhiều rào cản để bảo vệ các ngành công nghiệp và việc làm trong nước, cho thấy xu hướng đang chuyển dịch khỏi thương mại tự do. Singapore mong muốn trở thành một trong những cầu nối giữa các nước và trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN vào năm 2027, Singapore sẽ tăng cường và đa dạng hóa các mối liên kết, đẩy mạnh kết nối với các đối tác hiện có và tận dụng cơ hội tại các khu vực mới như Mỹ Latinh và châu Phi.