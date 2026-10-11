Dấu ấn đảng viên nơi cực Tây Tổ quốc

Đến bản Nà Khuyết, xã Mường Chà, hỏi thăm đảng viên Poòng Văn Nghiệp, người dân đều nhắc về một người chịu khó, ham học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Khởi đầu từ nguồn vốn ít ỏi, năm 2019, anh Nghiệp bắt tay gây dựng mô hình nuôi ong rừng với chỉ 2 đàn ong. Từ những bước đi ban đầu, anh kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước mở rộng quy mô, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình.

Anh Nghiệp chia sẻ: “Nuôi ong đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và nắm chắc kỹ thuật. Khi kiểm tra đàn phải thật nhẹ nhàng, cẩn thận, hạn chế những tác động làm đàn ong xáo trộn; đồng thời chủ động có biện pháp chống rét, chống nóng phù hợp theo từng thời điểm. Người nuôi cũng cần thành thạo kỹ thuật tách đàn, tạo ong chúa, khai thác mật, sữa ong chúa và phấn hoa thì đàn ong mới phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao”. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn ong của anh Nghiệp sinh trưởng ổn định, mang lại nguồn thu gần 100 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, anh Nghiệp và những hộ cùng đam mê, kinh nghiệm nuôi ong trên địa bàn đã thành lập Hợp tác xã Nuôi ong rừng Chà Nưa. Đến nay, HTX có 11 thành viên, duy trì khoảng 200 đàn ong rừng, mỗi năm khai thác từ 700 - 800 lít mật, tạo nguồn thu nhập ổn định cho các xã viên. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, mật ong Chà Nưa được địa phương xây dựng thành sản phẩm OCOP 3 sao, từng bước nâng giá trị sản phẩm đặc trưng, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Không cam chịu trước những nhọc nhằn của đất đai và cuộc sống, đảng viên Lò Văn Chơi, xã Si Pa Phìn đã kiên trì khai hoang những triền đồi, biến đất khó thành nơi tạo sinh kế. Từ chăn nuôi lợn, gà, vịt đến từng bước mở rộng quy mô sản xuất, ông vừa làm vừa tìm tòi, học hỏi để nâng cao hiệu quả. Những giọt mồ hôi trên đất đồi hôm nay đã kết thành quả ngọt, khi mô hình kinh tế do ông gây dựng mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, trở thành động lực để gia đình vươn lên và bà con học hỏi, làm theo.

Ông Chơi chia sẻ: “Là đảng viên, tôi nghĩ trước hết mình phải gương mẫu, mạnh dạn làm để có hiệu quả rồi mới vận động bà con cùng làm. Đất đồi núi tuy khó canh tác nhưng nếu chịu khó khai hoang, biết áp dụng khoa học kỹ thuật và lựa chọn mô hình phù hợp thì vẫn có thể phát triển kinh tế. Tôi đi nhiều nơi để học hỏi cách làm hay, sau đó về áp dụng vào gia đình. Thấy mô hình mang lại hiệu quả, tôi tiếp tục mở rộng và chia sẻ kinh nghiệm với bà con, mong mọi người cùng có thêm cách làm, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống”.

Đảng viên Chu Khai Dèn, bản Tá Miếu, xã Sín Thầu tích cực cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: C.T.V

Bí thư Chi bộ bản Tá Miếu, xã biên giới Sín Thầu Chu Khai Dèn luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên đến từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

“Đã là đảng viên thì càng phải đi đầu, không ngại khó, ngại khổ. Những việc mới, việc cần làm, mình phải chủ động bắt tay thực hiện trước để bà con thấy được hiệu quả. Khi cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm, làm thật, làm đến nơi đến chốn thì nhân dân mới tin tưởng và đồng thuận. Muốn tuyên truyền, vận động bà con hiệu quả thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu” - Anh Chu Khai Dèn bộc bạch.

Nói đi đôi với làm, Chu Khai Dèn không chỉ vận động bằng lời nói mà bắt đầu từ chính phần việc của mình. Anh Dèn đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò… Trên những triền đất đồi trước đây còn bỏ trống, anh mạnh dạn cải tạo, trồng hơn 2ha cà phê xen kẽ mắc ca, biến những khoảng đất khó thành sinh kế. Từ những cây cà phê, cây mắc ca bén rễ, sinh trưởng tốt, niềm tin của bà con cũng dần được vun đắp, tạo động lực để nhiều hộ mạnh dạn học tập, làm theo, cùng hướng đến cuộc sống ổn định, no ấm hơn. Đến nay, Chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng các loại cây trồng có tiềm năng, với hơn 52ha cà phê xen kẽ mắc ca và gần 20ha mía được đưa vào trồng. Qua đó, từng bước đa dạng hóa sinh kế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm nguồn thu nhập và giảm dần sự phụ thuộc vào cây trồng truyền thống.

Anh Vù Á Phù, bản Tá Miếu chia sẻ: “Anh Dèn không chỉ tuyên truyền, vận động mà trực tiếp làm, hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc và lựa chọn cây phù hợp. Từ đó, không chỉ nhà tôi trồng hơn 1ha mà nhiều hộ trong bản cũng đã chuyển đổi trồng cà phê, mắc ca, từng bước có thêm hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống”.

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu cho biết: “Đội ngũ đảng viên trên địa bàn xã luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, lấy hành động cụ thể làm minh chứng cho lời nói. Từ vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến phát triển kinh tế, mỗi đảng viên đều chủ động đi trước, làm trước, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng ngày càng đi sâu vào đời sống”.

Với tinh thần tiên phong, gương mẫu, đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh nói chung, các xã biên giới nói riêng đã không ngừng cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát cơ sở; đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ những hành động cụ thể ấy, nhiều phong trào, mô hình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đồng thuận và sự chung sức của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.