11 nhóm tài khoản điện tử phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, các tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VneID.

Trong đó, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực, được tạo lập trước ngày 28/9/2026, phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VneID chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Các lĩnh vực thuộc diện áp dụng gồm: giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; du lịch; dược; khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, quy định nêu cụ thể áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Đáng chú ý, tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng cũng nằm trong danh sách các lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VneID. Tuy nhiên, Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định thời hạn riêng đối với tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026.

Cụ thể, tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được tạo lập trước ngày 28/9/2026, thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VneID chậm nhất trước ngày 30/6/2027. Như vậy, thời hạn hoàn thành đối với tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được kéo dài thêm 6 tháng so với 11 lĩnh vực còn lại.

Bên cạnh các nhóm tài khoản nêu trên, Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định về việc liên kết, xác thực đối với tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới. Theo đó, các tài khoản thuộc nhóm này phải thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VneID trước khi sử dụng nếu các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử.

Đối với những lĩnh vực khác ngoài các lĩnh vực đã được quy định, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VneID trước khi sử dụng.