Trung Quốc rót 81,7 tỷ USD ngân sách cho địa phương và hỗ trợ đầu tư

Trụ sở Bộ Tài chính Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. (Nguồn: Getty Images)

Theo Bộ này, hơn một nửa số tiền trên - tương đương 300 tỷ Nhân dân tệ thuộc hạn mức nợ thông thường - đã được dành riêng cho các huyện và khu vực cấp huyện để giúp trang trải chi tiêu trong ngân sách công chung của họ.

Khoản còn lại trị giá 250 tỷ Nhân dân tệ thuộc hạn mức nợ đặc biệt đã được phân bổ cho các khu vực cần vốn triển khai dự án trong quý IV, trong đó ưu tiên các tỉnh có quy mô kinh tế lớn.

Ưu tiên sẽ được dành cho các dự án đang trong quá trình xây dựng. Nguồn vốn cho các dự án mới sẽ tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, bao gồm “sáu mạng lưới”: nước, điện lực, năng lực tính toán, viễn thông, đường ống ngầm đô thị và logistics.

Bộ Tài chính Trung Quốc cam kết sẽ hướng dẫn chính quyền địa phương trong việc phối hợp hiệu quả hơn giữa phát hành trái phiếu và chuẩn bị dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát hành và giải ngân, qua đó giúp nguồn vốn đến các dự án nhanh hơn và thúc đẩy tiến độ thi công.

(theo Global Times)