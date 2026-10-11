Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/10: USD vượt 26.000 đồng, franc Thụy Sĩ vượt 31.600 đồng

Theo bảng tỷ giá được cung cấp, ngày 11/10/2026, Vietcombank niêm yết giá bán đô la Mỹ (USD) ở mức 26.070 đồng/USD. Giá mua tiền mặt là 25.660 đồng/USD, còn mua chuyển khoản ở mức 25.690 đồng/USD.

Đối với đồng euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 28.331,73 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.617,90 đồng/EUR và bán ra 29.826,12 đồng/EUR. Đồng bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.402,94 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.740,34 đồng/GBP và bán ra 34.821,75 đồng/GBP.

Trong nhóm các đồng tiền châu Á, đô la Singapore (SGD) được mua tiền mặt ở mức 19.701,51 đồng, mua chuyển khoản 19.900,51 đồng và bán ra 20.579,47 đồng. Đô la Australia (AUD) có giá bán 18.357,26 đồng; đô la Canada (CAD) ở mức 18.506,77 đồng. Đồng yên Nhật (JPY) được mua tiền mặt với giá 157,62 đồng, mua chuyển khoản 159,21 đồng và bán ra 168,47 đồng. Baht Thái (THB) có giá bán 788,68 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ có giá trị niêm yết cao, franc Thụy Sĩ (CHF) được bán ra ở mức 31.691,47 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) ở mức 3.926,71 đồng; đô la Hồng Kông (HKD) ở mức 3.361,04 đồng. Đồng ringgit Malaysia (MYR) có giá bán 6.404,31 đồng, trong khi riyal Saudi Arabia (SAR) ở mức 7.149,54 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng được Vietcombank niêm yết trong ngày, gồm krone Đan Mạch (DKK) với giá bán 3.965,59 đồng; rupee Ấn Độ (INR) ở mức 277,84 đồng; won Hàn Quốc (KRW) ở mức 20,12 đồng; dinar Kuwait (KWD) ở mức 87.566,27 đồng; krone Na Uy (NOK) ở mức 2.770,32 đồng; rúp Nga (RUB) ở mức 320,11 đồng và krona Thụy Điển (SEK) ở mức 2.658,38 đồng.

Đáng chú ý, với các đồng DKK, INR, KWD, MYR, NOK, RUB, SAR và SEK, bảng niêm yết không hiển thị giá mua tiền mặt, mà chỉ có giá mua chuyển khoản và giá bán. Riêng đồng won Hàn Quốc có giá mua tiền mặt 16,69 đồng, mua chuyển khoản 18,54 đồng và bán ra 20,12 đồng.