Cao su Đắk Lắk (DRI): Lãi hơn 142 tỷ đồng sau 6 tháng, dự chi 73,2 tỷ đồng trả cổ tức

DRI dự chi 73,2 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (HoSE: DRI) thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách cổ đông được hưởng quyền là 23/9/2026. Thời gian chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 20/10/2026.

Với 73,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DRI dự kiến chi khoảng 73,2 tỷ đồng để thực hiện đợt trả cổ tức này.

Tại ngàybáo cáo tài chính hợp nhấtgiữa niên độ được soát xét 2026 cho thấy,doanh thu thuần của DRI đạt 489,9 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ trước. Giá vốn hàng bán tăng58,2% lên 290,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuậngộpcủa DRI đạt hơn 199 tỷ đồng, tăng 66,3%.

Chi phí tài chính đạt 6,1 tỷ đồng trong đó chi phí đi vay đạt 4,4 tỷ đồng, tăng hơn 3,8 tỷ đồng so với kỳ trước. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 14,8 tỷ đồng và 23,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,3% và 21,4%.

Qua đó, lợi nhuận thuần của DRI ghi nhận đạt 175,8 tỷ đồng, tăng mạnh 86,1% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận khác đạt 1,4 tỷ đồng trong kỳ này trong khi kỳ trước DRI ghi nhận khoản lỗ 1,6 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 177,3 tỷ đồng, tăng 91%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 142 tỷ đồng, tăng 82,5% so với cùng kỳ năm trước.Và gần như toàn bộ phần lợi nhuận này đến từ lợi nhuận từ công ty mẹ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của DRI.

Dòng tiền đầu tư âm hơn 165 tỷ đồng

Tổng tài sản của DRI trong 6 tháng đầu năm ghi nhận đạt1.031,2 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu kỳ. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 546,2 tỷ đổng, tăng 33,8% so đối với đầu kỳ.

Cụ thể, phần tăng chủ yếu trong 6 tháng đầu năm đến từ khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn khi đạt 303,4 tỷ đông, tăng hơn 2,9 lần trong khi đầu kỳ chỉ đạt 104,2 tỷ đồng.Việc gia tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, lí do đến từ DRI đã tiến hành đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khi chủ yếu gửi tiền có kỳ hạn vào các ngân hàng và quỹ tín dụng.

Khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ 3,9%, xuống 31,4 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng giảm xuống 145,7 tỷ đồng, giảm 17,2% so với đầu kỳ. Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh trong kỳ khi đầu kỳ đạt 93 tỷ đồng và đã giảm 34,3% xuống còn 61 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.Tài sản ngắn hạn khác đạt 4,4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu kỳ.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ, trong 6 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đạt gần 137 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần so với mức 34,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động đầu tư lại ghi nhận âm hơn 165,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm gần 9,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, DRI đã chi hơn 430,1 tỷ đồng để cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác, tăng mạnh so với mức 10 tỷ đồng cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, số tiền thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ đạt hơn 276,2 tỷ đồng, so với mức 10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Như vậy, riêng hoạt động cho vay và mua bán các công cụ nợ đã khiến DRI ghi nhận dòng tiền ra ròng khoảng 153,9 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm gần 2,9 tỷ đồng, so với mức dương hơn 3,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của DRI âm hơn 31,1 tỷ đồng, trái ngược với mức dương gần 28,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Điều này khiến tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm từ hơn 93 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 61,1 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tương ứng giảm khoảng 34,4%.

Về khoản mục hàng tồn kho, khoản mục giảm chủ yếu do sản phẩm được bán ra trong kỳ, điều này cho thấy lợi nhuận sau thuế của DRI tăng là do doanh thu bán hàng các sản phẩm tăng, do số lượng sản phẩm được bán ra trong kỳ nhiều.

Tài sản dài hạn của DRItrong 6 tháng đầu nămgiảm 11% xuống còn 484,9 tỷ đồng. Cụ thể, có hai khoản mục cho thấy rõ nhất điều này chính là khoản mục tài sản cố định khi giảm6,3% xuống còn 356,4 tỷ đồng và khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm 40 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, nợ phải trả của DRI ghi nhận đạt 225,6 tỷ đồng, giảm 8,1%so với đầu kỳ, trong đó nợ ngắn hạn đạt 203 tỷ đồng, giảm 9,6%, nợ dài hạn đạt 22,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,6% đối với đầukỳ. Cụ thể, phải trả người bán ngắn hạn đạt 20,7 tỷ đồng, tăng 85,7%, thuế và khoản phải nộp nhà nước ngắn hạn tăng 90,9% lên 56,9 tỷ đồng, ngược lại, phải trả người lao động giảm 58% xuống còn 28,3 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 77 tỷ đồng, giảm 7,8%. Đối với nợ dài hạn, vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 22,6 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Về phần nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của DRI trong 6 tháng đầu năm đạt 805,5 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ so với đầu kỳ. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu đạt 732 tỷ đồng, giữ nguyên không thay đổi so với đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 307,1 tỷ đồng,tăng 26,8% trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước đạt 164,8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi, ngược lại lợi nhuận chưa phân phối kỳ này đạt 142,2 tỷ đồng, giảm 9,5%.

Đối với nghiệp vụ giao dịch với các bên liên quan khác, DRI thực hiện thu hồi tiền cho vay 40 tỷ đồng đối với công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk,thu hồi lãi cho vay 3,6 tỷ đồng, chi phí thuê đất giữ nguyên so với kỳ trước, cùng với đó nhận cung cấp dịch vụ đạt 92,3 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) được thành lập theo đề án thành lập của Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) và được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 23/09/2011 về Phê duyệt Đề án thành lập Công ty CP của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk và dự thảo điều lệ Công ty. Lĩnh vực hoạt động chính: Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su thiên nhiên; bên cạnh đó phát triển các hoạt động nông nghiệp như trồng cây ăn quả. Hoạt động tại Lào: DRI sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco), đơn vị trực tiếp quản lý vườn cây, tổ chức trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su tại Lào. Quy mô vườn cây: Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Daklaoruco quản lý khoảng 8.588,69 ha cao su tại Lào. Phát triển bền vững: Tháng 11/2024, Daklaoruco được cấp chứng chỉ FSC-FM/CoC cho diện tích 6.849 ha, bao gồm vườn cao su và các khu vực bảo tồn sinh thái. Doanh nghiệp cũng đã xuất khẩu cao su đáp ứng yêu cầu EUDR sang Liên minh châu Âu. Định hướng phát triển: Bên cạnh lĩnh vực cao su truyền thống, DRI hướng đến đa dạng hóa hoạt động nông nghiệp, phát triển cây ăn quả và nâng cao giá trị sản phẩm.