Tỷ giá USD hôm nay (11-10): Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ tư liên tiếp

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,29%, lên mức 102,23.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, được nâng đỡ bởi triển vọng chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao và những bất ổn trên thị trường tài chính châu Âu. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu, làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Ở những phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khỏi các mức cao gần đây, trong khi giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Giá dầu cũng có thời điểm đi xuống nhờ nguồn cung từ khu vực Trung Đông tương đối ổn định và việc các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) tăng cường sử dụng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp. Diễn biến này phần nào làm dịu những lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó hạn chế kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Sang ngày 7-10, đồng bạc xanh nhanh chóng lấy lại đà tăng khi giá dầu phục hồi và giới đầu tư hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed cũng như những phát biểu mới từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đáng chú ý, đà tăng của đồng USD còn được hỗ trợ bởi những dự đoán rằng Fed có thể tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn trong quý IV. Những lo ngại về lạm phát do giá năng lượng tăng trở lại đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn với khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, những bất ổn tài chính tại châu Âu tiếp tục tạo thêm lợi thế tương đối cho đồng bạc xanh. Các quan ngại liên quan đến tình hình ngân sách và khả năng kiểm soát nợ công của Pháp gây sức ép lên thị trường trái phiếu, đồng thời làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng EUR. Đồng tiền chung châu Âu có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với USD. Sự dịch chuyển dòng vốn theo hướng tìm kiếm những tài sản được đánh giá là an toàn đã góp phần củng cố vị thế của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Trong những phiên cuối tuần, đồng USD tiếp tục duy trì ở vùng cao do được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn trong bối cảnh giá năng lượng tăng và áp lực lạm phát còn dai dẳng. Trong khi đó, đồng EUR tiếp tục suy yếu.

Khép lại tuần giao dịch, đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ tư liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2025. Chỉ số USD (DXY) cũng nối dài đà tăng sang tuần thứ hai liên tiếp, vượt mốc 102 điểm và trở lại vùng cao nhất trong khoảng 18 tháng. Diễn biến này cho thấy sức mạnh của đồng bạc xanh đang được củng cố bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ, áp lực lạm phát do giá năng lượng đến những bất ổn trên thị trường tài chính châu Âu.

Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ tư liên tiếp. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (11-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.629 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.398 đồng - 26.860 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.318 đồng - 30.190 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: