Gia Lai sắp có tổ hợp chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 2 triệu con

Ngày 10/10, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Tập đoàn Muyuan (Trung Quốc) về đầu tư các dự án chăn nuôi công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Muyuan dự kiến triển khai tổ hợp dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai, với quy mô chăn nuôi 1 triệu con trong giai đoạn đầu, hướng tới nâng lên 2 triệu con trong 5 năm tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, trang trại và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi phấn đấu hoàn thành sau 12 tháng kể từ khi khởi công. Tập đoàn định hướng xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi heo, chế biến thịt đến tiêu thụ sản phẩm, kết hợp phát triển các cơ sở phụ trợ và sản xuất phân bón.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao năng lực, quy mô phát triển của Tập đoàn Muyuan, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi gắn với kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Gia Lai chào đón, mong muốn Tập đoàn Muyuan nghiên cứu, đầu tư và phát triển lâu dài trên địa bàn; đồng thời cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai định hướng phát triển ngành chăn nuôi theo hướng quy mô lớn, hiện đại, hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi đến chế biến và các dịch vụ hậu cần liên quan. Việc hình thành chuỗi sản xuất khép kín sẽ góp phần kiểm soát chất lượng, chủ động nguồn nguyên liệu, ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tỉnh kỳ vọng tổ hợp dự án của Tập đoàn Muyuan tại xã Pờ Tó sẽ trở thành mô hình về chăn nuôi công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và phát triển chuỗi giá trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án phụ trợ, chế biến, dịch vụ hậu cần và những lĩnh vực liên quan, từng bước hình thành hệ sinh thái chăn nuôi đồng bộ, hiện đại tại Gia Lai.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy định.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Tập đoàn phải đặt yêu cầu xử lý chất thải, nước thải và kiểm soát mùi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi quy mô lớn lên hàng đầu.

Doanh nghiệp cần nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng quy trình xử lý môi trường đồng bộ, bảo đảm hiệu quả trong suốt quá trình vận hành dự án. Tỉnh kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Đại diện Tập đoàn Muyuan cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Muyuan quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Gia Lai, ông Cao Đồng, Tổng giám đốc Tập đoàn Muyuan bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh và triển vọng hợp tác giữa hai bên. Ông khẳng định Tập đoàn sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tổ chức đầu tư hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.