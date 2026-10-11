SHB giảm phiên thứ 7, có lúc chạm đáy một năm

SHB nối dài chuỗi giảm, thanh khoản dẫn đầu thị trường

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục đi xuống trong phiên sáng 9/10, đánh dấu phiên giảm thứ bảy liên tiếp. Trước đó, mã này giảm sàn trong phiên 8/10, đóng cửa tại 10.050 đồng/cổ phiếu.

Đến khoảng 10h50 ngày 9/10, SHB mất 0,8%, còn 9.970 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, có thời điểm giá lùi về 9.550 đồng, thấp hơn gần 5% so với giá tham chiếu và là mức thấp nhất trong một năm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 96 triệu cổ phiếu sau gần hai giờ, tương ứng giá trị vượt 900 tỷ đồng, cao nhất thị trường phiên sáng. Diễn biến cổ phiếu SHB từ năm 2025 đến nay theo TradingView.

Lợi nhuận 6 tháng đạt hơn 9.000 tỷ đồng

Trong nửa đầu năm 2026, SHB báo lợi nhuận trước thuế 9.092 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ và tương đương khoảng 51% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng vượt 962.600 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm.

Cho vay khách hàng tăng 7,3%, đạt 659.611 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 9,1%, lên hơn 624.300 tỷ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn chiếm khoảng 8% tổng tiền gửi. Theo ngân hàng, dư nợ cấp tín dụng cuối tháng 6 là 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22% so với cuối năm 2025; huy động vốn thị trường I đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7%.

Nợ xấu giảm, các chỉ số an toàn ở ngưỡng quy định

Nợ xấu của SHB giảm từ 14.577 tỷ đồng cuối năm trước xuống 13.672 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tương đương giảm 6,2%. Tỷ lệ nợ xấu, tính trên dư nợ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng cho vay khách hàng, theo đó đi từ 2,37% xuống 2,07%.

Cùng với việc tăng trích lập dự phòng, mức giảm dư nợ xấu giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện từ 72% lên 83% vào cuối quý II. SHB cho biết tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) đạt khoảng 12%, dự trữ thanh khoản ở mức 17,05%, cao hơn mức tối thiểu 10%. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) đạt 80,6%, thấp hơn mức trần 85%.