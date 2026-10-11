EU và Trung Quốc đạt thỏa thuận hạn chế xe hybrid xuất khẩu sang châu Âu

Theo phía EU, thỏa thuận có thể giúp lượng xe xuất khẩu giảm hơn một nửa trong 4 năm tới, trong bối cảnh thâm hụt thương mại giữa hai bên ngày càng lớn.

BYD là thương hiệu xe hơi Trung Quốc bán chạy nhất ở thị trường châu Âu. (Ảnh: SCMP)

Theo Reuters, ngày 9/10, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic cho biết hai bên đạt được sự thống nhất sau các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh nhằm thu hẹp chênh lệch thương mại giữa EU và Trung Quốc.

Ông Sefcovic cho biết thỏa thuận mở ra khả năng giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc ngoài xuất khẩu từ Trung Quốc sang EU trong 4 năm tới, tương đương hàng triệu xe. Tuy nhiên, các bên chưa công bố đầy đủ chi tiết về cơ chế triển khai.

Thông tin về thỏa thuận giúp cổ phiếu nhiều hãng xe châu Âu tăng giá, sau thời gian chịu sức ép từ thuế quan của Mỹ và sự gia tăng xuất khẩu ô tô Trung Quốc.

Thỏa thuận đạt được sau hơn 3 tháng trao đổi giữa ông Sefcovic và các quan chức Trung Quốc, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào. Trước đó, Bắc Kinh và Brussels nhiều lần bất đồng về thương mại, đặc biệt liên quan đến lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô EU.

Theo Reuters, nhập khẩu xe hybrid sạc ngoài từ Trung Quốc vào EU tăng mạnh. Trong năm tính đến tháng 9/2026, lượng xe thuộc nhóm này nhập khẩu vào EU tăng 86%, trong khi giá giảm khoảng 20%. Hơn một nửa số xe hybrid sạc ngoài nhập khẩu vào EU trong giai đoạn này đến từ Trung Quốc.

EU lo ngại sức ép cạnh tranh từ ô tô Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các nhà sản xuất trong khối, trong bối cảnh một số hãng xe châu Âu đang cắt giảm nhân sự và điều chỉnh hoạt động sản xuất.

Dù đánh giá kết quả đàm phán là tích cực, ông Sefcovic nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu trong quá trình tái cân bằng thương mại giữa hai bên.

Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại thuộc Nghị viện châu Âu, cho rằng cách tiếp cận này cần được mở rộng sang các lĩnh vực khác. Đồng thời, EU cần sử dụng hiệu quả hơn các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành sản xuất trong khối.

Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào cho rằng Trung Quốc không phải nguyên nhân gốc rễ của những khó khăn mà EU đang đối mặt, đồng thời khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác để giải quyết các vấn đề thương mại.

Bên cạnh lĩnh vực ô tô, hai bên cũng đạt được thống nhất về việc giảm thuế nhập khẩu của Trung Quốc đối với một số hàng hóa xuất khẩu từ EU, với tổng giá trị khoảng 4 tỷ euro, gồm phụ tùng ô tô, dầu ô liu và giày dép.

Trung Quốc đồng thời cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho việc cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang EU thông qua cơ chế cấp phép nhanh.

Các bên cũng nhất trí tiếp tục trao đổi về những biện pháp liên quan đến thương mại ô tô và khả năng điều chỉnh thuế quan trong khuôn khổ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về kết quả đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 15–16/10. Những nội dung tiếp theo sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi nhằm tìm kiếm giải pháp thu hẹp mất cân đối thương mại.

Thỏa thuận về xe hybrid được xem là bước tiến trong đối thoại thương mại EU - Trung Quốc. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cơ chế triển khai và các cam kết cụ thể mà hai bên thống nhất trong thời gian tới.