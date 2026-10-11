Chính thức thông báo nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ năm ngày 4-2-2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư ngày 10-2-2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định (2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt tổ chức và nhân dân. Trong đó, đặc biệt lưu ý phân công công chức, viên chức ứng trực để xử lý kịp thời những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong dịp Tết.

Đối với các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị để bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với người lao động không thuộc khối cơ quan nhà nước, người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế để chủ động lựa chọn một trong 3 phương án nghỉ Tết âm lịch năm 2027. Doanh nghiệp phải bảo đảm tổng số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết cho người lao động tương tự như phương án áp dụng cho công chức, viên chức.