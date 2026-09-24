Ngân hàng không khói thuốc

Cán bộ Agribank Lạng Sơn tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng thực hiện quy định không hút thuốc

Toàn tỉnh hiện có 16 chi nhánh tổ chức tín dụng cấp I, 12 chi nhánh cấp II và 54 phòng giao dịch. Thời gian qua, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động về THCTL và ý nghĩa của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Theo đó, nội dung phòng, chống THCTL được lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan và các hoạt động tuyên truyền nội bộ.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn (Agribank Lạng Sơn) cho biết: Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc là một trong những nội dung được đơn vị quan tâm nhằm tạo môi trường làm việc văn minh, an toàn cho cán bộ, người lao động và khách hàng. Chúng tôi chú trọng tuyên truyền để cán bộ hiểu rõ THCTL, đồng thời thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc và khu vực giao dịch.

Cùng với đó, Agribank Chi nhánh Lạng Sơn cũng chú trọng tạo dựng không gian giao dịch thân thiện, sạch sẽ, góp phần tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng. Việc bố trí biển báo không hút thuốc tại những khu vực phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên góp phần nâng cao ý thức của cả cán bộ và khách hàng khi đến giao dịch.

Anh Hoàng Thế Toàn, phường Tam Thanh cho biết: Khi đến giao dịch tại Agribank Chi nhánh Lạng Sơn, tôi thấy ngân hàng bố trí biển báo không hút thuốc ngay khu vực thang máy ở quầy giao dịch khá rõ ràng, dễ quan sát. Không gian giao dịch sạch sẽ, không có khói thuốc tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng, nhất là trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục.

Còn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh, với đặc thù thường xuyên giao dịch, làm việc trực tiếp với người dân tại các điểm giao dịch, việc giữ gìn không gian làm việc, giao dịch trong lành, không khói thuốc càng có ý nghĩa trong xây dựng hình ảnh ngân hàng gần gũi, thân thiện với người dân.

Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trước hết phải bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động. Vì vậy chi nhánh thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về THCTL; vận động cán bộ, người lao động thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, phòng họp, khu vực giao dịch và những nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, tại các điểm giao dịch xã, cán bộ NHCSXH luôn chú trọng giữ gìn không gian giao dịch sạch sẽ, văn minh, không khói thuốc, góp phần tạo môi trường thân thiện, thoải mái cho người dân khi đến giao dịch.

Từ những việc làm cụ thể của các ngân hàng như tuyên truyền, bố trí biển báo, nhắc nhở đến việc nâng cao ý thức tự giác của cán bộ và khách hàng, các ngân hàng trên địa bàn đang từng bước xây dựng môi trường làm việc, giao dịch không khói thuốc.

Việc xây dựng ngân hàng không khói thuốc là quá trình bắt đầu từ những việc làm cụ thể, từ ý thức của mỗi cán bộ đến sự phối hợp của khách hàng. Khi môi trường làm việc và giao dịch được trong lành, văn minh, sạch sẽ không chỉ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ và ngày càng củng cố niềm tin của khách hàng.