Ngộ 6: Đừng đặt hạnh phúc trên tay người khác

Từ một nhà thiết kế thời trang từng làm việc tại châu Âu, Đặng Thùy Linh lựa chọn trở về Việt Nam để theo đuổi một hành trình hoàn toàn khác: làm nông nghiệp và xây dựng thương hiệu gạo sạch.

Với vai trò nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO APG ECO, chị được biết đến với biệt danh “Mỹ nhân làng gạo”, đồng thời trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong việc đưa nông sản Việt lên các nền tảng thương mại điện tử và livestream bán hàng.

Câu chuyện của Đặng Thùy Linh không chỉ là hành trình khởi nghiệp với hạt gạo, mà còn cho thấy cách tư duy số, thương mại điện tử và khát vọng làm nông nghiệp tử tế có thể góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt trong một thị trường đang thay đổi nhanh chóng.