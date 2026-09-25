Tiếp tục giảm mạnh, vàng thế giới lùi sâu về 4.266 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 4.266 USD/ounce.

Đà trượt dốc diễn ra trong bối cảnh thị trường nợ Mỹ hứng chịu áp lực xả hàng dữ dội, kéo lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm leo vọt lên mốc 5,15% và lợi suất 30 năm chạm ngưỡng 5,45%, mức cao nhất kể từ năm 2004. Sức ép từ lợi suất vọt đỉnh đã trực tiếp làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản phi lợi suất như vàng.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, việc vàng đánh mất đường trung bình động 50 ngày (MA 50) lần đầu tiên kể từ đợt bứt phá hồi tháng 8 đang đẩy giá vàng vào nguy cơ nới rộng đà giảm.

Hiện tại, vùng giá 4.266 USD đang đưa vàng kiểm thử dải hỗ trợ kỹ thuật 4.235-4.241 USD/ounce, nơi có sự hội tụ của mức thoái lui Fibonacci 61,8%. Nếu đứt gãy chốt chặn 4.235 USD, rủi ro điều chỉnh sẽ mở rộng về mức đỉnh cũ tại 4.203 USD, và xa hơn là mức thoái lui Fibonacci 78,6% quanh 4.117 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vàng cần bứt phá trở lại trên mốc 4.312 USD để khôi phục lại thế chủ động cho phe mua.

Ăn theo đà suy yếu chung của kim loại quý, thị trường bạc giao ngay trượt xuống dưới mốc 64 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) leo dốc vượt mốc 67 USD. Bạc đang vật lộn để bám trụ đường MA 50 ngày tại 63,59 USD, với nguy cơ lùi về dải hỗ trợ 61-62 USD/ounce nếu áp lực chốt lời tiếp diễn.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay cũng quay đầu giảm về mốc 1.743 USD/ounce (tiệm cận đường MA 50), đối mặt với vùng kiểm thử hỗ trợ tiếp theo tại 1.700-1.720 USD/ounce dưới sức ép từ đà bật tăng của giá dầu thô.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, với xác suất FED nâng lãi suất trong phiên họp tới vọt lên 68,6% trên công cụ CME FedWatch, biến động của thị trường trái phiếu sẽ tiếp tục là nhân tố then chốt định đoạt liệu vùng hỗ trợ 4.235 USD có thể đứng vững hay đưa giá vàng đi sâu hơn vào chu kỳ điều chỉnh kỹ thuật.