Ngày 25/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Giá bạc thế giới hôm nay lùi về 63,7905 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 25/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.262.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.262.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.581.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.506.520 đồng/kg (mua vào) và 60.319.894 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 25/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 63,7905 USD/ounce, giảm 0,09% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới giảm đáng kể so với hôm qua khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng.

Đồng USD vươn lên mức cao nhất trong khoảng hai tháng, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Mặt bằng lãi suất cao khiến các tài sản không sinh lãi như bạc kém hấp dẫn hơn, qua đó tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên cũng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc. Sự kết hợp giữa đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng đang trở thành lực cản đáng kể đối với thị trường kim loại quý.

Không riêng bạc, giá vàng giao ngay cũng đi xuống, lùi về quanh 4.308,40 USD/ounce. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh đang xuất hiện trên diện rộng hơn ở nhóm kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, giá dầu giảm trong thời gian gần đây phần nào cải thiện tâm lý trên các thị trường tài chính khi góp phần hạ nhiệt lo ngại về chi phí năng lượng. Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ tạo lực đỡ cho bạc trước sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng./.