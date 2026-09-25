8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

Để hạn chế những rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, người nộp thuế nên duy trì 8 thói quen sau:

1. Thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký thuế:

Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra các thông tin đăng ký thuế như họ tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên quan, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác.

Công chức Thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn người nộp thuế kiểm tra tài khoản thuế điện tử trên eTax Mobile. Ảnh: TN

Khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế cần thực hiện cập nhật kịp thời theo quy định, tránh trường hợp thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông báo hoặc thực hiện các thủ tục thuế.

2. Thường xuyên kiểm tra tài khoản thuế điện tử:

Người nộp thuế cần hình thành thói quen đăng nhập, kiểm tra tài khoản thuế điện tử để kịp thời nắm bắt các thông báo, yêu cầu hoặc nghĩa vụ thuế cần thực hiện.

Việc bỏ sót thông báo có thể dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ, vì vậy người nộp thuế nên chủ động theo dõi thay vì chờ đến khi phát sinh vấn đề mới kiểm tra.

3. Chủ động lập lịch kê khai và nộp thuế:

Người nộp thuế nên chủ động theo dõi các thời hạn kê khai, nộp thuế và có kế hoạch thực hiện trước hạn.

Trong bối cảnh chính sách thuế ngày càng được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ và quản lý thuế dựa trên dữ liệu, người nộp thuế cần chủ động hơn trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc lập lịch nhắc, ghi nhớ thời hạn hoặc chủ động hoàn thành nghĩa vụ sớm sẽ giúp hạn chế tình trạng quên thời hạn, thực hiện chậm hoặc phát sinh tiền chậm nộp.

4. Thường xuyên đối chiếu hóa đơn, doanh thu và hồ sơ khai thuế:

Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, doanh thu, chứng từ và số liệu trên hồ sơ khai thuế để phát hiện sớm những sai lệch.

Khi phát hiện thông tin chưa chính xác, người nộp thuế cần chủ động rà soát nguyên nhân và thực hiện điều chỉnh, bổ sung theo quy định, tránh để sai sót kéo dài qua nhiều kỳ.

5. Kiểm tra kết quả sau khi nộp thuế:

Sau khi thực hiện nộp tiền thuế, người nộp thuế nên kiểm tra lại kết quả nộp thuế, số tiền đã nộp và tình trạng ghi nhận nghĩa vụ thuế.

Đây là bước đơn giản nhưng cần thiết, giúp người nộp thuế kịp thời phát hiện trường hợp khoản nộp chưa được ghi nhận hoặc có thông tin chưa chính xác để chủ động xử lý.

6. Phát hiện sai sót thì xử lý sớm:

Trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, nếu phát hiện sai sót, người nộp thuế cần chủ động tìm hiểu và xử lý ngay, không nên để kéo dài qua nhiều kỳ.

Việc phát hiện và khắc phục sớm không chỉ giúp hạn chế rủi ro mà còn tránh việc sai sót phát sinh thêm các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế trong những kỳ tiếp theo.

7. Có thay đổi phải cập nhật ngay:

Khi có thay đổi về địa chỉ, thông tin liên hệ, người đại diện, tình trạng hoạt động hoặc các thông tin đăng ký thuế khác, người nộp thuế cần chủ động cập nhật theo quy định.

Thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác sẽ giúp cơ quan thuế thuận lợi trong việc quản lý, đồng thời bảo đảm người nộp thuế nhận được đầy đủ thông tin, thông báo và hỗ trợ liên quan đến nghĩa vụ thuế.

8. Chủ động theo dõi và xử lý nợ thuế:

Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế, không để các khoản nợ nhỏ kéo dài dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp và trở thành khoản nợ lớn.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế cần chủ động cập nhật chính sách thuế, sử dụng các dịch vụ thuế điện tử, thường xuyên kiểm tra tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế và kịp thời trao đổi với cơ quan thuế khi phát sinh khó khăn, vướng mắc./.