Lương tối thiểu vùng cao nhất được đề xuất tăng từ 1/1/2027

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Nội dung chính của dự thảo Nghị định là điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027, theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia gửi Chính phủ.