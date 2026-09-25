Khách sạn Sanouva Danang duy trì hiệu quả mô hình 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá'
Từ ngày 23 đến 26.9, Ban Tổ chức Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” đã tổ chức đợt giám sát tại thành phố Đà Nẵng với 11 khách sạn được xếp hạng trong năm 2025. Ghi nhận thực tế tại Khách sạn Sanouva Danang cho thấy đơn vị đã triển khai nghiêm túc, sáng tạo các tiêu chuẩn không khói thuốc, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và bền vững.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/khach-san-sanouva-danang-duy-tri-hieu-qua-mo-hinh-khach-san-tieu-bieu-khong-thuoc-la-268601.html