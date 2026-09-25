Khách sạn Sanouva Danang duy trì hiệu quả mô hình 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá'

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng mạnh vào thứ Năm (24/9) do những lo ngại mới về lạm phát, ngay cả sau khi NHTW Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm vào cuối tuần trước. Tuy nhiên theo giới chuyên gia, điều đó lại đang tạo ra cơ hội “giao dịch chênh lệch lãi suất ngược” (reverse carry) cho các nhà đầu tư nước ngoài.