Ngăn chặn vụ lừa đảo 6 tỉ đồng qua điện thoại

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Hương Khê vừa ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại nói về đường dây ma túy và khoản vay 6 tỉ đồng.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Năm, sinh năm 1950, trú tại thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê. Người này thông báo ông Năm có liên quan đến một đường dây ma túy và khoản vay 6 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh”.

Cán bộ Công an xác định cuộc gọi lừa đảo.

Nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều dấu hiệu bất thường, ông Năm đã đến Công an xã Hương Khê trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã kịp thời giải thích, giúp ông Năm nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để tạo tâm lý hoang mang, thúc ép người dân làm theo yêu cầu. Công an xã đồng thời hướng dẫn ông không liên lạc với các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền.

Nhờ được phát hiện, xử lý kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về tài sản cho người dân.