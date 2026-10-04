Những người trên trận tuyến ngăn chặn 'cái chết trắng'

Nhìn cơn mưa rào trút xuống phố, tôi nghĩ đến những người lính trinh sát của Đoàn, những người lặng thầm xông pha trong trận tuyến ngăn chặn “cái chết trắng” mà tôi đã từng gặp.

Giữa đời thường, họ mộc mạc như bao người chồng, người cha. Nhưng khi có lệnh, họ lên đường trong im lặng; có những đêm thức trắng dọc vùng ven biển hay hải đảo xa xôi mà gia đình chỉ biết anh “đang làm nhiệm vụ”.

Các trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Điều tôi cảm phục nhất ở người trinh sát không chỉ là kỹ năng bám đuôi đối tượng, mà là nghệ thuật “giấu mình”. Tội phạm ma túy tinh ranh hơn sói, một ánh mắt thiếu tự nhiên hay một phản xạ lệch pha đủ khiến chuyên án có nguy cơ đổ bể.

Một trinh sát kể với tôi về lần đóng vai gã ăn chơi để xâm nhập đường dây. Trên đường tới điểm hẹn, anh tạt vào quán ven đường mua bao thuốc lá. Thấy người bán thách giá quá đắt, theo phản xạ, anh đổi sang bao Craven “A”. Khi đến nơi, điểm hẹn trống trơn, tài khoản ứng dụng trao đổi lập tức bị xóa sạch. Chúng loại anh khỏi cuộc chơi. Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh nhận ra, bọn chúng đã đặt ra màn kịch hét giá bao 555 thật đắt đỏ để thử anh. Bài học đắt giá ấy cho anh thêm kinh nghiệm xương máu. Điều này cũng cho thấy, để có khoảnh khắc cất vó gọn ghẽ đối tượng trong vài phút, lực lượng trinh sát phải đánh đổi bằng cả quá trình rèn luyện, chuẩn bị công phu đến từng cử chỉ.

Có lần, Thượng tá Phan Thanh Hải từng tâm sự chân thành với tôi: Người lính phòng, chống tội phạm ma túy có thể không sợ gian khổ, nhưng phải biết sợ sự tha hóa. Đối mặt với tội phạm đã khó, chiến thắng chính mình trước sức kéo của đồng tiền lại càng khó hơn. Phẩm chất cốt lõi của họ là sự trung thực, tôn trọng pháp luật và giữ gìn danh dự người quân nhân ngay cả khi không có ai giám sát.

Các trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy Ảnh: ĐỨC TRUNG

Lý do là mỗi chuyên án thành công, một đường dây bị phá không nằm ở ý nghĩa có bao nhiêu đối tượng bị bắt, thu được bao nhiêu ma túy, mà là một gia đình tránh được cảnh ly tán, thêm nhiều mảnh đời được kéo lại từ bờ vực thẳm. Vì thế mà người lính trinh sát cần bám nắm địa bàn, gắn bó mật thiết để khơi dậy sức mạnh từ “tai mắt” của nhân dân, biến thế trận lòng dân thành lá chắn thép.

Nghĩ về họ, tôi tâm đắc với hai chữ “giữ gìn”. Họ giữ gìn kỷ cương pháp luật; giữ gìn mái ấm bình yên cho nhân dân. Và trên hết, họ phải giữ gìn chính mình để màu áo quân phục luôn vẹn nguyên niềm tin cậy.

Thế nên, khi nhắc về người lính Cảnh sát biển trên trận tuyến phòng, chống “cái chết trắng” nóng bỏng, tôi thường nhớ về những gương mặt bình dị đã đi qua màn đêm, để giữ lại cho cuộc đời từng khoảng sáng bình yên.