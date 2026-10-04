'Bốc đầu' xe máy rồi đăng clip lên mạng, nam thanh niên ở Quảng Ninh bị phạt 12 triệu đồng

Trước đó, trên Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô, chở theo một người phía sau, chạy bằng một bánh trên tuyến đường thuộc đặc khu Vân Đồn.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT - Công an TP Quảng Ninh tiến hành xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là Đ.A.T (sinh năm 2007, trú tại thôn Vạn Yên 1, đặc khu Vân Đồn).

Khoảng 1h ngày 1/10, T điều khiển xe mô tô Honda không gắn biển số, thực hiện hành vi “bốc đầu” trên đường 334, đặc khu Vân Đồn và quay clip để đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh vi phạm (Ảnh Công an TP Quảng Ninh)

Làm việc với cơ quan Công an, T thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên này còn có nhiều vi phạm khác như không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe và không gắn biển số.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT - Công an TP Quảng Ninh đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt Đ.A.T 12 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Việc điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt khi chở theo người phía sau.

Việc quay, đăng tải những hình ảnh vi phạm lên mạng xã hội để thể hiện càng có thể tạo tác động xấu, cổ súy hành vi nguy hiểm trong giới trẻ.